Man uit Deerlijk (47) zwaar toegetakeld door groep jongeren op de trein: “In het passeren deelden ze zomaar wat slagen uit”

Een 47-jarige man uit Deerlijk en een vriend van hem zijn zaterdagnacht door een groep jongeren in elkaar geslagen op de laatste trein van Gent naar Kortrijk. Één slachtoffer heeft een gebroken oogkas en mogelijk is zijn oog ook beschadigd, de andere man raakte slechts lichtgewond.

“Mijn broer was samen met een vriend nog eens uit geweest in Gent”, vertelt de zus van de man die er het zwaarst aan toe is. “Dat was door corona lang geleden en nu zal het misschien ook de laatste keer geweest zijn. Ze namen de laatste trein vanuit Gent terug naar huis maar merkten daar meteen een groep jongeren op die zich erg luid en baldadig gedroegen.”

Zomaar wat slagen

“Mijn broer had dit zelfs gemeld aan de conducteur toen die zijn kaartje kwam controleren. Toen de groep jongeren wilde uitstappen in het station van De Pinte, deelden ze in het passeren zomaar wat slagen uit aan mijn broer en zijn vriend.”

“Daarna stapten ze uit en vluchtten weg, daarom doen we ook een oproep of iemand in de nacht van zaterdag op zondag iets gezien heeft in de stationsbuurt van De Pinte. Hopelijk zijn de daders gefilmd en kunnen ze nog gevonden worden.”

Erg aan toe

Het slachtoffer bleek er achteraf erg aan toe te zijn. “De conducteur belde op de trein al een ambulance die klaarstond aan het station van Waregem. Van het ziekenhuis van Waregem is mijn broer intussen overgebracht naar het UZ Gent.”

“Hij heeft een gebroken oogkas maar ook zijn hoornvlies is beschadigd. We hopen dat hij geen blijvende schade aan zijn zicht heeft opgelopen, daarover zal pas later duidelijkheid zijn.”