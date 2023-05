Man uit De Panne riskeert drie jaar cel voor opsluiting van nieuwe vriendin: “Ze had de afwas niet gedaan”

“Ze had de afwas niet gedaan. Ze was lui en vuil en daarom ben ik ontploft.” Dat is de reden waarom een man uit De Panne een vrouw een dag opsloot in zijn appartement. Amper een week nadat hij haar leerde kennen op een datingsite. Hij riskeert er drie jaar cel voor, ook omdat hij een eerdere vriendin met geweld had bestolen. “Het is eigenlijk zielig. Die man zoekt gewoon liefde en genegenheid”, vindt zijn advocaat.

Op 9 januari deed een onthutste vrouw aangifte bij de politie en meldde daarbij dat ze net een dag was vastgehouden op het appartement van A.M. in De Panne. De politie trok naar de flat en kon de man snel arresteren. Het bleek dat hij en de vrouw elkaar nog maar een week kenden en de vrouw naar de kust kwam om bij hem enkele dagen in te trekken. Maar dat liep al snel verkeerd.

Afwas niet gedaan

“Ze leerden elkaar kennen op 2 januari op Badoo”, sprak de procureur. “De vrouw trok daarop enkele dagen naar de kust. Dat verliep eerst goed tot M.A. op 8 januari thuiskwam van boodschappen doen. Hij zag dat de afwas niet gedaan was. Daarop schol hij de vrouw uit voor lui en vuil en ging volledig over de rooie. Het slachtoffer schrok enorm. Ik heb toen zijn andere kant leren kennen, verklaarde ze. Ze nam haar valiezen en wilde vertrekken, maar M.A. nam de sleutels af en sloot de vrouw op. Pas de dag nadien kon ze vertrekken. Ook vorig jaar liep het verkeerd bij een korte relatie die M.A. had. Volgens het slachtoffer daar verdoofde hij haar met medicatie in een glas water om nadien haar met geweld te beroven van een ring en kledij. Ik vraag voor beide feiten drie jaar cel.”

Enkel de eerste vrouw stelde zich burgerlijke partij en vraagt 3.000 euro schadevergoeding.

Op zoek naar liefde

“Dit is eigenlijk een zielig verhaal”, zegt de advocaat van M.A. “Hij heeft het niet makkelijk, maakte al veel mee en zit nu in een rolstoel. Hij is heel eenzaam en is op zoek naar liefde en genegenheid. Het klopt dat hij tijdens zijn date een kortsluiting had en verkeerd reageerde. Dat had nooit mogen gebeuren. Hij ontkent wel met klem de diefstal en verdoving van die andere vrouw. Die was zelf heel wat dameskleding, parfum en de ring vergeten toen ze op zijn appartement vertrok. Dat liet hij haar zelfs nadien weten. Waarom zou hij kleding van dames stelen?” Vonnis op 9 mei. (JH)