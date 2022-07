Man uit Blankenberge krijgt straf met uitstel voor partnergeweld na huwelijk van 44 jaar

Een 64-jarige man uit Blankenberge kreeg in de Brugse rechtbank 12 maanden cel met uitstel wegens partnergeweld. Hij sloeg zijn vrouw en schopte haar op het voorhoofd tot de vrouw met gescheurde pyjama ’s nachts naar de politie vluchtte. Intussen zette een punt achter een huwelijk van 44 jaar.

Op 27 april van dit jaar even voor middernacht klopte de 62-jarige vrouw totaal overstuur aan bij de politie van Blankenberge. Ze droeg enkel een pyjama die gescheurd bleek te zijn. De politie stelde vast dat ze verwondingen had aan haar hals en schouder en blauwe plekken vertoonde op de linkerarm. Ze bleek zwaar geëmotioneerd te zijn en pas met horten en stoten kwam haar verhaal er uit. “Ik ben 44 jaar getrouwd met R. maar al jaren ben ik slachtoffer van fysiek geweld. Deze avond kregen we opnieuw discussie over een GSM. Hij sloeg me en ik heb hem gesmeekt om niet te schoppen op mijn voorhoofd maar toch deed hij. Toen hij met meubels begon te gooien en de inboedel kort en klein sloeg ben ik gevlucht.”

‘Net zoals je vader’

De politie trok meteen naar de woning waar R.V. weigerde te openen. Toch konden ze hem uiteindelijk arresteren. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. “Ik ben vroeger zelf fysiek mishandeld geweest door mijn vader”, sprak R. “Dat ligt zeer gevoelig bij mij. Toen ze tijdens een discussie plots zei ‘je bent net zoals je vader’ ben ik door het lint gegaan.” De onderzoeksrechter besloot R.V. aan te houden. Op 31 mei kwam hij vrij onder voorwaarden. Hij kreeg een contactverbod opgelegd met zijn vrouw, die intussen de scheiding had ingezet. Daar trok hij zich echter niets van aan want ’s anderendaags stond hij opnieuw in haar woning waar hij haar vastklampte ‘om eens te praten.’ De man werd opnieuw gearresteerd en verbleef sindsdien in de cel. Hij kreeg nu 12 maanden cel met uitstel en 208 euro boete. De man moet zich laten begeleiden voor zijn agressieprobleem en kreeg een strikt contactverbod opgelegd. Het slachtoffer krijgt 1.000 euro schadevergoeding. (JH)