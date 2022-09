Man terecht die onschuldige vrouw mes op keel zet en ook buurman aanvalt

Een 23-jarige man die nu in het Waalse Ath woont riskeert drie jaar cel met uitstel voor een poging tot doodslag en verregaande bedreigingen in een appartementsgebouw in De Panne. L.S. eiste geld van een buurman die zich verschanste. Hij zette daarvoor een vrouw een mes op de keel tot die buurman toch opende en hij hem met dat mes aanviel. “Hij viel me seksueel lastig en ik wou enkel dat het stopte”, zegt L.S.

De feiten speelden zich op 21 december vorig jaar af in de Sloepenlaan in De Panne. Dat is dezelfde straat als waar begin september 2020 een 32-jarige man met messteken om het leven werd gebracht in een kapperszaak. In december 2021 kwam het gelukkig niet tot een moord al scheelde het volgens het parket niet veel. De kwalificatie poging doodslag werd op de feiten gekleefd.

Vrouw mes op de keel gezet, man aangevallen

“Rond 4.30 uur kwam het die ochtend tot veel tumult in de gang van het appartementsgebouw”, sprak de procureur. “L.S. (23) , die aan de overkant van de straat woont, was in zijn flat een mes gaan halen, stampte de inkomdeur beneden op en trok naar de flat van A. Hij eiste geld van de man. Die wou zijn deur niet openen waarna L.S. begon te roepen en op de deur bonkte. Een bovenbuurvrouw kwam kijken wat dat lawaai is en werd prompt vastgegrepen en het mes op de keel gezet. “Doe open of ik vermoord haar”, schreeuwde L.S. Daarop kon A. niet anders dan de deur openen. Hij werd meteen aangevallen en L.S. probeerde hem meermaals te steken in de maag en de nek. Intussen was de politie verwittigd en bij aankomst zagen ze dat A. zijn aanvaller net overmeesterd had en die het mes nog steeds niet wilde lossen.” L.S. was dronken op het moment van de feiten, werd aangehouden, kreeg bij zijn vrijlating een contactverbod en verhuisde terug naar Ath. Er werd 3 jaar cel met uitstel onder voorwaarden voor hem gevraagd.

Tweemaal aangerand

Er zijn drie burgerlijke partijen: de eigenaar van de ingestampte deur, A. en de onschuldige buurvrouw. Zij vroegen elk 3.000 euro morele schadevergoeding. Volgens L.S., die wel toegaf zich door de alcohol niet veel meer te herinneren, vroeg hij helemaal geen geld. “Er is een duidelijke voorgeschiedenis”, zegt zijn advocaat Joris Van Maele. “Ze leerden elkaar kennen tijdens de lockdown en gingen vaak drinken. A. maakte seksuele avances waar L.S. niets van moest weten. Hij is tweemaal na een ladderzatte avond wakker geworden terwijl A. seksuele handelingen bij hem stelde. Er stond zelfs een foto van zijn lid in zijn telefoon. Die nacht was het weer van dat en na al tweemaal te zijn aangerand kookte het potje over bij L.S. De schadevergoedingen zijn in onze ogen overdreven.” Vonnis op 27 september. (JH)