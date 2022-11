Man steekt partner neer op tweede kerstdag en riskeert achttien maanden in Ieper

“Hij nam het scherpste mes in de keuken, liep per direct naar zijn partner, hield het even tegen haar borst terwijl hij diep in haar ogen keek, en stak dan heel langzaam tot 4,2 centimeter diep.” Het was allerminst een fraai beeld dat de advocate van een vrouw donderdag schetste in de rechtbank van Ieper. Haar ex, maar ook de vrouw zelf, stonden er terecht voor tenlasteleggingen rond ernstig intrafamiliaal geweld op 26 december vorig jaar.

De procureur tilde zwaar aan de feiten en kwalificeerde de steekpartij als ‘poging doodslag’. Daarbij verwees ze naar het verslag van de wetsdokter.

“Hij stak haar niet in een opwelling en de wonde sprak voor zich”, stelde de procureur. “Door de steekpartij kwamen vitale organen, zoals longen en hart, zeker in gevaar. De vrouw hield er een klaplong aan over, waardoor ze werkonbekwaam was. Ze ervaart soms nog ongecontroleerde spiercontracties op die plek. De man had duidelijk de intentie om te doden.”

Intentie om te doden?

Wat zijn raadsman betwistte: “Als hij wou doden, stak hij meerdere malen. En bij het zicht van de eerste druppel bloed werd de politie opgebeld. Dat was niet de handelwijze van iemand die wou doden”, vond hij.

“Ze wou mij buiten”, zei de man, die werkt als vrachtwagenchauffeur en intussen een andere relatie heeft.

Ook de vrouw moest zich voor de rechter verantwoorden. “Vlak voor de steekpartij met het koksmes door de man nam zij het heft in eigen handen. Om haar vraag aan de man om de woning te verlaten kracht bij te zetten, nam ze een broodmes. Geen wijze handeling”, meende de procureur.

Ook vrouw riskeert celstraf

In de periode voor de steekpartij was al sprake van intrafamiliaal geweld. “De vrouw verklaarde dat hij haar duwde, trok, op de grond gooide, vuistslagen en zelfs een kopstoot gaf”, somde de procureur op, wat de man ook tegensprak.

Hij riskeert nu achttien maanden, de vrouw zes maanden. Beide celstraffen zijn gevorderd met probatie-uitstel. De ex-partners eisen schadevergoedingen van elkaar, maar de man hield het op een symbolische euro. “Ik ben geen geldwolf”, aldus zijn raadsman.

Het vonnis wordt uitgesproken op 15 december. (TP)