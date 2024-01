Man slaat vriendin die glas in zijn gezicht goot bewusteloos op nieuwjaarsfeestje en krijgt celstraf met uitstel

Een 28-jarige man uit Izegem sloeg zijn vriendin bewusteloos op een nieuwjaarsfeestje nadat ze een glas rosé in zijn gezicht gooide. Hij krijgt een celstraf van vier maanden met uitstel en moet 600 euro boete betalen.

De feiten dateren van 1 januari 2022. L.V. was samen met zijn toenmalige vriendin op een nieuwjaarsfeestje in Meulebeke toen zijn vriendin om onduidelijke redenen haar glas in zijn gezicht goot. V. ging door het lint en viel zijn vriendin meermaals opnieuw aan.

Hij greep haar bij de keel en duwde haar tegen de muur. Toen omstaanders tussenkwamen, kon ze ontsnappen naar de parking maar daar gooide V. twee bekers rosé over haar en duwde hij haar op de grond. De vrouw liep daarbij een snee in haar lip op en besloot te voet naar huis te gaan.

Het was echter nog niet gedaan want V. achtervolgde haar opnieuw en gaf haar deze keer een vuistslag op het oog waardoor de vrouw even het bewustzijn verloor. “Ik heb inderdaad fel gereageerd toen ze drank in mijn gezicht gooide”, gaf V. toe op het proces. “Het was een domme reactie.”

Hij moet zijn intussen ex-vriendin 1.139 euro schadevergoeding betalen. (JF)