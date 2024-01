Man slaat ex van zijn dochter, wordt bedreigd en haalt baseballknuppel boven

D.E. uit Kortrijk riskeert zes maanden cel nadat hij de ex van zijn dochter sloeg. Hij woonde toen nog en Menen. Toen hij daar opgezocht werd door het slachtoffer, zwaaide hij met een baseballbat.

De 52-jarige D.E. woont momenteel in Kortrijk en is naar eigen zeggen echt goed bezig. Toen hij nog in Menen verbleef, was dat wel anders. Hij was toen verslaafd aan heroïne en cocaïne. 4 oktober 2021 was ook zo’n dieptepunt in zijn slechte periode.

Naaktbeelden rondgestuurd

Toen hij de ex van zijn dochter tegenkwam, sloegen zijn stoppen door en verkocht hij hem een ferme klap. Het slachtoffer viel en kreeg nog een trap. Uiteindelijk besloot die dan om met zijn broer naar het huis van D.E. te trekken. Die bedreigde hen echter met een baseballknuppel. Voor de slagen en verwondingen en de inbreuk op de wapenwet riskeert hij nu zes maanden cel en een boete van 800 euro.

De man gaf toe dat hij de feiten pleegde, maar zegt te zijn uitgelachen in zijn gezicht. Ook het verleden speelde hem parten. Het slachtoffer had zijn dochter geslagen en zou ook naaktbeelden van de partner van D.E. hebben rondgestuurd. Uitspraak op 26 februari.