Man riskeert vier jaar cel voor jarenlange onmenselijke behandeling van vrouw en kinderen

Een 59-jarige man uit Kortrijk riskeert vier jaar cel voor de jarenlange mishandeling en onterende behandeling van zijn vrouw en kinderen. Op een verhoor verklaarde de man dat ouderlijk geweld toegelaten is, zolang er geen sporen zijn. Hij vroeg de volledige vrijspraak, volgens zijn advocate gaat het om valse aantijgingen in het kader van een vechtscheiding.

Het koppel heeft samen drie kinderen waarvan er intussen meerderjarig zijn. Tijdens hun jeugd zouden ze echter jarenlang onmenselijk behandeld zijn. “Een dochter moest in het ziekenhuis zeggen dat er een metalen staaf op haar been gevallen was maar haar vader had haar een schop gegeven met veiligheidsschoenen aan”, beschreef het Openbaar Ministerie. “Een zoon werd regelmatig buitengesloten op het terras of moest in de kelder zitten. Hij zat er zodanig vaak dat hij zelfs eten verstopte in de kelder.”

Een zoon zou ook stokslagen gekregen hebben en een leerkracht merkte op dat hij erg bang was voor zijn vader. De intussen ex-vrouw van de beklaagde deelde in het geweld en diende ook klacht in voor verkrachting tijdens hun relatie.

De man zelf ontkent echter alle beschuldigingen. “Het horrorverhaal van het Openbaar Ministerie is gebaseerd op de eerste verklaring van de kinderen maar die hebben ze later bijgesteld”, zei de advocaat van de man. “Ze stonden duidelijk onder druk van hun psychisch gestoorde moeder. Ze diende beredeneerd klacht in toen hun echtscheiding moeilijk geregeld geraakte.”

“Ik ben 24 jaar samen geweest met mijn vrouw en hou van mijn kinderen”, zei de man zelf. “Ik heb nog steeds een goed contact met hen en vind deze beschuldigingen heel erg.” Vonnis op 13 februari. (JF)