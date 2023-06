Man riskeert na verkrachting 37 maanden extra voor slagen aan vriendin: “Alles gedaan om haar tot nul te herleiden!”

Een 33-jarige man uit Brugge vraagt in beroep een mildere straf. Hij kreeg in eerste aanleg 37 maanden cel voor zwaar partnergeweld, maar eerder ook al 37 maanden voor de verkrachting van zijn vriendin. “Hij gebruikte haar als zijn persoonlijke boksbal!”

“Help, papa is mama aan het verkrachten.” Met die woorden verwittigde een twaalfjarige jongen uit Zuienkerke in de nacht van 26 augustus 2019 de politie. Toen die arriveerde, was de moeder heel angstig en vertoonde ze blauwe plekken. Ze verklaarde dat haar man haar geslagen en verkracht had. Voor die feiten kreeg M.T. vorig jaar 37 maanden cel. Maar verder onderzoek wees uit dat M.T. geregeld klappen uitdeelde aan zijn vrouw onder invloed van cocaïne, cannabis of alcohol. Hij kwam na twee maanden vrij onder voorwaarden, die hij schond door opnieuw geweld te gebruiken en ook het contactverbod met zijn partner te negeren. Zo liet hij medegedetineerden naar haar bellen dat ze haar zouden vinden of hij belde zelf naar haar persoonlijke begeleidster om die te bedreigen. Daarvoor kreeg hij nog eens 37 maanden cel. “Onmenselijk!”, vindt zijn advocaat. “Het is geen oplossing om deze man 74 maanden op te sluiten!” Hij vraagt om de tweede veroordeling van 37 maanden drastisch te milderen om hem nog een perspectief te bieden. “Hij zit nu 16 maanden in de cel, hij heeft het begrepen!”

Maar de procureur-generaal wil geen genade. “Het gaat hier om aderhalf jaar zwaar partnergeweld. Het was barbaars wat u deed! Die dame leefde dagelijks in angst. Eén verkeerde slag of val en u stond hier in een andere kamer voor een volksjury! Dus de enige oplossing is u zo lang mogelijk achter slot en grendel te steken!” Ook de advocaat van de vrouw wees op de dramatische situatie. “Ze was zijn persoonlijke boksbal! Alles heeft hij gedaan om mevrouw tot nul te herleiden. Haar blauwe ogen waren met geen telraam meer bij te houden.” Uiteindelijk raakte de vrouw verslaafd aan alcohol om de pijn te verzachten. “Telkens keerde ze terug voor de kinderen, maar op de duur kon ze het niet meer opbrengen. Ze heeft nu maar een wens meer: dat hij stopt met haar te zoeken.” Hun twee kinderen werden intussen onder toezicht van de jeugdrechter geplaatst, maar de vrouw kreeg bezoekrecht. Dat kon M.T. niet verkroppen en vandaar dat hij haar vanuit de gevangenis bleef lastig vallen en bedreigde.

M.T. zei dat hij het nu had begrepen. “Ik zit nu 16 maanden in de gevangenis, en dat is geen lachertje. Het is onmenselijk, het is hard, keihard. Ik besef dat ik iets verkeerds heb gedaan, dit gaat niet meer gebeuren.” Uitspraak op 28 juni. (OSM)