Man riskeert acht jaar cel voor foltering ex van dochter

Een 47-jarige Syrische Bruggeling riskeert in beroep acht jaar cel voor ontvoering, foltering en brutale verkrachting van zijn ex-schoonzoon. Het slachtoffer had ermee gedreigd bikinifoto’s van zijn dochter te verspreiden.

In het voorjaar van 2021 zette Rayan J. (21) een punt achter haar relatie met M.H. Die verteerde de breuk slecht en liet de jonge, Syrische vrouw niet met rust. Uiteindelijk begon hij haar af te persen en dreigde hij ermee pikante bikinifoto’s van haar te verspreiden als haar familie niet met 3.000 euro over de brug kwam. Om M.H. op andere ideeën te brengen gaven de twee broers en nieuwe partner van de vrouw hem op 13 juni vorig jaar in Brugge rake klappen. Hani J. (23), Haroun J. (20) en Yousf G. (23) namen daarbij de gsm terug die M.H. van zijn ex gestolen had. Maar daar bleef het niet bij. Vijf dagen later lokte Rayan J. haar ex in een hinderlaag door met hem af te spreken aan het Waggelwater in Brugge. Daar werd M.H. in een wagen gesleurd en meegenomen naar het huis van de nieuwe partner in Rekkem. Naast G. waren ook de broers en hun vader Abdal J. (47) van de partij.

M.H. werd een kwartier lang afgetuigd en ook seksueel mishandeld. Zo werd hij in het achterwerk gesneden met een glasscherf en dreigde Abdal J. ermee zijn penis af te snijden. Op bevel van Abdal J. moest hij ook diens zoon Haroun oraal bevredigen. Het gezelschap maakte daar beelden van om later tegen het slachtoffer te kunnen gebruiken. Daarna werd M.H. naar de woning van de vader in de Maria Van Bourgondiëlaan in Brugge gevoerd waar hij nog meer slagen kreeg en even werd opgesloten in de garage.

Abdal J. kreeg vijf jaar cel, maar ging in beroep. Volgens zijn advocaat heeft hij diepe schaamte voor wat gebeurde. “Hij is gevlucht uit Syrië voor de oorlog, maar hij heeft geen enkele voorgaande veroordeling.” Zijn advocaat vraagt een straf deels met uitstel. Het openbaar ministerie vindt de straf echter te laag. “Dit was pure horror! Hij gaf instructies wat er moet gebeuren en het feit dat hij is opgegroeid in een andere cultuur is geen excuus!” De procureur-generaal vorderde acht jaar cel. Uitspraak op 23 december. (OSM)