Man riskeert 18 maanden cel voor partnergeweld: “Sloeg met bromfietshelm op haar hoofd en probeerde haar te wurgen”

Er hangt een 26-jarige man uit Menen een celstraf van 18 maanden boven het hoofd voor zwaar partnergeweld. Hij zit al ruim 3 maanden in voorhechtenis nadat hij zijn ex sloeg, schopte en probeerde te wurgen.

Op 2 juli 2022 liep bij de politiezone Grensleie een melding binnen van een buur dat een meisje bij de haren werd gesleurd. Toen de agenten ter plaatse kwamen, vonden ze het slachtoffer in ontbloot bovenlijf en bebloed in de berm. Toen Tjorven T. bij zijn ex aanbelde om de hond te bezoeken, ontspoorde een discussie. “Hij sloeg met zijn bromfietshelm op haar hoofd, schopte haar, trok haar aan de haren en probeerde haar te wurgen”, somde de openbare aanklager het partnergeweld op. Het vervolgde T. voor poging doodslag. Daar ging zijn advocaat niet mee akkoord. “Er was geen intentie om haar te doden”, aldus advocaat Randall Huysentruyt. “De vrouw mocht na verzorging de dag zelf nog het ziekenhuis verlaten.”

Tjorven T. herinnert zich niet veel meer van de bewuste dag. Sindsdien verblijft hij in de cel. “Een serieuze wak-up call”, gaf hij toe. “Ik wil nooit meer in de gevangenis zitten en vraag een kans om mij te bewijzen.” Hij gaf toe verslaafd te zijn aan drugs en toonde zich bereid zich te laten begeleiden voor zijn drugs-, alcohol- en agressieproblemen en zijn financiële toestand. Begin 2021 kreeg hij al eens een werkstraf van 60 uren voor partnergeweld. Vonnis op 26 oktober. Tot dan blijft hij wel in de cel. (LSi)