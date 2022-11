Man randt collega aan in Delhaize: geen straf, wel ontslag

Een 27-jarige man uit Diksmuide heeft een bijzonder mild vonnis gekregen omdat hij op zijn werk in Delhaize een collega aanrandde. Hij wreef zich tegen de vrouw aan en gooide haar tegen de koelkast. De man krijgt met de opschorting geen straf, maar kreeg wel zijn ontslag.

De feiten dateren van 25 februari dit voorjaar en gebeurden in de Delhaize van Diksmuide. De 27-jarige R.D. leverde er vlees aan de slagerij van de supermarkt en was er op die manier ook werkzaam. Na een suggestief woordgrapje tijdens een liedje op de radio zocht hij toenadering tot een jongere dame die er ook werkte. “Eerst probeerde hij haar te verleiden met woorden, maar al snel zocht hij fysiek toenadering”, sprak de advocaat van het meisje. “Hij wreef tot viermaal toe met zijn geslachtsdeel tegen het achterwerk van het meisje waardoor ze verstijfde van angst. Plots greep hij haar vast bij de keel, duwde ze tegen de koelkast en vroeg of ze het soms liever wat ruiger wil. Een andere collega was getuige van de feiten en kon het gedrag van R.D. tegenover de baas bevestigen. De vrouw is nog steeds fel onder de indruk en neemt slaapmedicatie.” Ze kreeg 850 euro schadevergoeding.

Cursus ‘omgaan met vrouwen’

Na de feiten kreeg R.D. zijn ontslag om dringende reden. Hij riskeerde nu 1 jaar cel met uitstel onder voorwaarden maar de rechter ging in op de vraag van zijn advocaat om hem de opschorting te geven. Volgens zijn advocaat Thomas Bailleul bedoelde R.D. het immers allemaal zo niet. “Het was eerder misplaatst machogedrag dan echte aanranding maar dat wordt in deze tijdsgeest niet meer getolereerd. Met zijn ontslag kreeg hij al een echte straf. De man is nu papa geworden en erkent dat hij een grens overschreed. De opschorting lijkt hier op zijn plaats.” De man moet wel een begeleiding en cursus volgen. Volgens zijn advocaat gaat het best om een cursus ‘omgaan met vrouwen’. (JH)