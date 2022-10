Man probeert twee meisjes mee te lokken

De politie is een onderzoek geopend naar een mogelijke kinderlokker in Jabbeke. Een onbekende man probeerde vrijdag twee meisjes in zijn bestelwagen te lokken.

Twee minderjarige meisjes waren vrijdagochtend onderweg naar de bushalte in Jabbeke – waar ze de bus naar school zouden nemen – toen ze aangesproken werden door een man. De man vroeg hen om mee te gaan met hem. De schoolkinderen negeerden de man, stapten door naar de bushalte en konden daar de bus nemen naar school. Eenmaal aangekomen, verwittigden ze hun leerkracht. De directie van de Brugse school heeft de ouders van alle leerlingen een brief gestuurd.

Ook de politie werd op de hoogte gebracht. Een ploeg van de zone Kouter ging nog ter plaatse kijken maar kon de verdachte niet meer aantreffen. Het gaat om een man van middelbare leeftijd met een opvallende grijze baard. De man sprak Nederlands maar dat was duidelijk niet zijn moedertaal. Hij verplaatste zich met een witte bestelwagen.