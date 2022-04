Man overvalt tachtiger met keukenmes van 40 centimeter in Ichtegem

Een 28-jarige man uit Sint-Pieters-Woluwe heeft in de Brugse rechtbank twee jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor een gewapende overval op een bejaarde man in Ichtegem.

Op 14 februari vorig jaar fietste het 84-jarige slachtoffer omstreeks 10.30 uur naar het ING-bankkantoor in Ichtegem. Toen hij in de automatenruimte geld wou afhalen, kwam Mohamed T. (28) naast hem staan. Die haalde een keukenmes van liefst 40 centimeter boven en maakte een steekbeweging in de richting van de buik van de tachtiger, die schrok en ten val kwam. T. vluchtte met zijn portefeuille, waarin 300 euro cash geld stak.

Eerste overval

Zes dagen na de feiten werd T. geklist bij een verkeerscontrole door de politie Blankenberge/Zuienkerke. In de middenconsole van zijn wagen werd de gestolen portefeuille aangetroffen. T., die als passagier in de wagen zat, kon op basis van camerabeelden van het ING-kantoor aan de feiten gelinkt worden. De Brusselaar gaf toe dat hij het mes bewust had meegenomen om iemand te overvallen. “Het was de eerste maal in mijn leven dat ik zoiets deed”, verklaarde hij. “Ik voelde mij niet goed en had geld nodig.”

Studies

Op het moment van zijn arrestatie was in Brussel al een onderzoek lopende tegen T. voor oplichting. De man drukte op zijn proces zijn spijt uit en vroeg met succes een voorwaardelijke celstraf. De rechter hield er rekening mee dat T. intussen opnieuw studeert en aan vrijwilligerswerk doet. Zijn studies volhouden is een van de resem voorwaarden die T. kreeg opgelegd, evenals het betalen van een schadevergoeding van net geen 3.000 euro aan het slachtoffer. (AFr)