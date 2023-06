Man moet zes jaar de cel in voor moordpoging op vrouw: “Enkel door zijn toedoen was dit geen assisenzaak”

Een 34-jarige man uit Menen moet zes jaar de cel in voor een moordpoging op zijn vrouw. Hij bedreigde en belaagde haar al lange tijd en stormde op een avond binnen met een mes. De vrouw verbleef intussen bij haar ouders, haar vader greep het mes bij het lemmet en kon B. overmeesteren. “Enkel door zijn toedoen was dit geen assisenzaak”, zei de advocaat van de vrouw.

Er waren al enige tijd strubbelingen in het gezin. Op 4 april vorig jaar diende de vrouw van K.B. voor het eerst klacht in na een gewelddadige ruzie. Volgens haar was dit niet het eerste incident en nadien werd het alleen maar erger. B. maakte zich ook schuldig aan belaging en allerlei vreemde pesterijen. Hij liet onheilspellende boodschappen achter met krijt op de stoep, overgaat de kleren van zijn vrouw met bleekwater en spoot schuim in haar schoenen. Hij overstelpte haar en haar familie ook met berichten. Na een zoveelste ruzie waarbij een van de kinderen getuige was van het geweld, besliste ze om de echtscheiding in te zetten.

Daarop dreigde K.B. om zijn vrouw te vermoorden en dat “de kids veel erger zullen meemaken dan wat ze die ene avond gezien hebben.” Begin november vluchtte ze daarom met de kinderen naar haar schoonouders. Op 6 november drong K.B. met een mes in de hand de woning binnen en eiste hij om zijn vrouw te zien. Zijn schoonouders en -zus gingen hem echter te lijf en konden hem overmeesteren. De zus sloeg B. tweemaal op het hoofd met een fles en de vader greep het mes bij het lemmet. Ook de oudste zoon van B. raakte gewond in de schermutseling.

Op het proces vroeg zijn advocaat om deze feiten grotendeels de herkwalificeren tot huisvredebreuk en was er geen sprake van een plan om iemand te doden. De rechter oordeelde dat B. wel degelijk naar de woning trok met het plan om zijn vrouw te vermoorden. Wat de andere slachtoffers betreft, is B. enkel schuldig aan slagen en verwondingen zonder voorbedachte rade. B. is ook veroordeeld voor verkrachting omdat hij zijn vrouw tijdens hun relatie penetreerde terwijl ze sliep. (JF)