Man met mentale beperking zonder aanleiding neergestoken in Komen-Waasten: “Ik probeerde het bloeden te stelpen met mijn kleren”

Een geval van zinloos zorgde in de nacht van zaterdag op zondag voor heel wat verontwaardiging in Le Bizet. Op weg naar huis kreeg Robert het aan de stok met 4 jongeren. De woordenwisseling eindigde met 4 messteken waarop hij zwaargewond naar het ziekenhuis werd overgebracht. Dankzij de tussenkomst van een voorbijganger kon een dramatisch einde worden vermeden.

Rond 01.00 uur was Robert op de terugweg van Brugge, waar hij werkte op de kermis. Samen met zijn collega Frédéric waren ze op slechts enkele straten van hun thuis, toen ze door 4 jongeren werden lastig gevallen.

Het duo werd voortdurend beledigd, waarbij onder andere het woord ‘gehandicapte’ werd gebruikt. Robert, die te maken heeft met een mentale beperking, probeerde zich verbaal te verdedigen wat enkel maar als een rode lap op een stier werkte.

Op weg naar huis kreeg Robert het aan de stok met 4 jongeren. © gf

Het viertal werd razend, één onder hen trok een mes en stak Robert neer. De man kreeg 4 messteken, in de arm en de borststreek en zeeg zwaar bloedend neer. Het viertal zette het op een lopen en Frédéric riep om hulp.

Lokale held

Medhi Verstappen (28), op dat moment ook op weg naar huis, hoorde de noodkreet en snelde ter plaatse. “Ik zag de man zwaar bloedend op straat liggen en twijfelde geen moment”, klinkt het bij de ondertussen lokale held.

“Ik trok mijn shirt uit en probeerde het bloeden te stelpen. Het leek wel alsof er geen einde aan kwam en alles van kledij dat ik kon gebruiken om het te stelpen, gebruikte ik ook. In afwachting van de ambulance bleef ik ook tegen die man praten, in een poging hem bij bewustzijn te houden.”

“Eenmaal de hulpdiensten ter plaatse waren, hoorde ik dat het slachtoffer papa is van een kindje van amper 3 jaar. Ik kreeg er koude rillingen van, wetende dat een daad van zinloos geweld bijna een papa van zijn kind had weggerukt.”

Daders worden nog gezocht

Zwaar gewond werd Robert naar het ziekenhuis overgebracht, waar dokters erin slaagden zijn situatie te stabiliseren. De politie opende meteen een onderzoeksdossier en is gestart met het bekijken van de videobeelden. Op die manier hopen ze de daders zo snel mogelijk te identificeren.

In de buurt bestaat er echter geen twijfel mogelijk en wordt resoluut in de richting van 4 specifieke jongeren gewezen. “De afgelopen 2 jaar ging het van kwaad naar erger met die gasten”, klinkt het bij een buurtbewoner.

“Hun ouders kijken er of niet naar om of liggen er niet wakker van maar er komt geen einde aan de lijst met hun fratsen. Het begon met vandalisme maar al snel spraken we over agressie en bedreigingen. Het was maar een kwestie van dat het zo zou gaan uitdraaien. Ze vervelen zich te pletter en gedragen zich losgeslagen. Hoog tijd dat justitie hier werk van maakt.”