Man met 31 veroordelingen uit De Panne riskeert alweer celstraf na zes voicemails vol bedreigingen: “Ik schiet je door het hoofd”

Hij heeft al 31 veroordelingen op zijn palmares, maar dat weerhoudt de 47-jarige D.M. uit De Panne er niet van om nieuwe feiten te plegen. Zo sprak hij zes opeenvolgende voicemails in bij een man: “Ik schiet je door het hoofd, ik maak je kapot”.

De 47-jarige D.M. is absoluut geen onbekende voor het gerecht. Dat beaamde ook de procureur in de rechtbank van Veurne. “Hij liep al 31 veroordelingen op”, sprak ze. “Veel voor verkeerszaken, maar ook al voor drugs, enkele malen voor slagen en verwondingen, voor diefstal, voor wapens en noem maar op. Deze keer pleegde hij feiten van zware mondelinge bedreigingen op 20 april. Toen was hij blijkbaar bij zijn ex-vriendin die klaagde over de relatie met haar eigen ex. Daarop besloot hij die man zesmaal op te bellen en sprak er achtereenvolgens niet mis te verstane boodschappen in.

Onder invloed

Een bloemlezing: “Vuil hoerenjong, ik zal je krijgen. Ik maak je kapot. Ik weet dat je met de fiets rijdt en kom je zoeken. Ik zal je goed vinden en je door het hoofd schieten. Ik maak je echt kapot.” Het slachtoffer diende klacht in bij de politie die het nummer van D.M. kon achterhalen. Ik vorder zes maanden cel en 1.200 euro.” D.M. kwam zelf af naar de zitting. “Ik weet eigenlijk niet wat ik allemaal gezegd heb, want was onder invloed van alcohol. Maar als het zo is, wil ik er wel een werkstraf voor vervullen. Ik heb er nog een openstaan van 100 uren.”

Het slachtoffer vroeg een symbolische euro schadevergoeding. Vonnis op 8 april. (JH)