Man krijgt zes jaar cel voor bedreigen partner, haar dwingen tot orale seks en in brand steken van haar appartement

Een 35-jarige man uit Harelbeke moet zes jaar de cel in voor een waslijst aan ernstige feiten tegenover zijn ex-vriendin. Hij sloeg haar, zette een luchtdrukpistool tegen haar hoofd in het bijzijn van de kinderen, dwong haar tot orale seks en stichtte brand in haar appartement. Twaalf bewoners werden geëvacueerd al bleef de brand gelukkig beperkt tot één ruimte.

Het koppel was samen sinds de zomer van 2021 en in 2022 trok de beklaagde Manuel B. (35) ook in bij zijn vriendin. Al snel bleek dat B. zeer controlerend en jaloers was en een drankprobleem had. Het kwam regelmatig tot hevige ruzies waarbij ook de twee dochters van het slachtoffer betrokken waren.

Bij een incident in november zette Manuel B. een luchtdrukpistool tegen het hoofd van zijn vriendin in het bijzijn van haar kinderen en zei dat ze nog 30 seconden te leven had. Op 16 december bereikte de toxische relatie een hoogtepunt. Bij alweer een hevige ruzie werd het slachtoffer geslagen en oppervlakkig gestoken met een mes. B. kalmeerde pas toen het slachtoffer zei dat ze haar klacht terug zou intrekken. De man vroeg daarop prompt om orale seks. Volgens hem gebeurde dat vervolgens met toestemming maar volgens de rechter was het duidelijk dat de vrouw enkel instemde uit schrik.

Op 17 december moest de brandweer ter plaatse komen bij hun appartement in Harelbeke. Uit later onderzoek zou blijken dat Manuel B. een brandend voorwerp naar binnen gooide door een raam dat hij eerder al ingeslagen had. De slaapkamer van het appartement brandde volledig uit, de brandweer kon de rest van het gebouw vrijwaren.

Manuel B. werd al drie keer eerder veroordeeld, waaronder voor brandstichting en krijgt nu zes jaar effectief. Een deskundige plaatste hem in de allerhoogste groep voor recidive, vooral voor intrafamiliaal geweld. (JF)