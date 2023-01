Man krijgt vijf jaar cel voor misbruik eigen zoontje

Een 45-jarige Nederlander uit Brugge is in beroep veroordeeld tot vijf jaar cel voor verkrachting, aanranding van de eerbaarheid en bezit van kinderporno. A.K. vergreep zich meermaals aan zijn zoontje toen die nog geen tien jaar oud was.

Het onderzoek ging van start toen de kinderneuroloog van het slachtoffer aangifte deed bij de politie. Uit therapeutische sessies waren ernstige aanwijzingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag door de vader van het jongetje aan het licht gekomen. Bij de psycholoog had het slachtoffer tijdens een poppenspel onder andere getoond hoe papa over zijn geslachtsdeel en achterwerk wreef. Tijdens een audiovisueel verhoor legde de jongen uitgebreide verklaringen af over het seksueel misbruik. Zo werd hij ook verplicht om het geslachtsdeel van zijn vader aan te raken. Op ruim acht maanden tijd zou het misbruik volgens hem ongeveer vijftien keer gebeurd zijn. Ten slotte werd op de computer van de beklaagde ook kinderporno aangetroffen.

A.K. werd in november 2017 door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot 37 maanden effectieve celstraf voor aanranding en partnergeweld. De Nederlander zou zich meermaals vergrepen hebben aan zijn toen vijfjarige stiefdochtertje, maar werd in januari 2019 door het Gentse hof van beroep vrijgesproken voor die zedenfeiten. Hij werd toen uiteindelijk enkel nog veroordeeld voor het partnergeweld tot 37 maanden cel. Maar zes maanden later vergreep hij zich al aan zijn zoontje. Volgens het openbaar ministerie in beroep heeft de man dan ook geen respect of schuldinzicht en maakte hij misbruik van de vertrouwensrelatie en de gezagssituatie. De procureur-generaal vorderde daarom zes jaar cel.

A.K. zei tot inkeer te zijn gekomen en vroeg een straf met uitstel. Hij is volgens zijn advocate begonnen met therapie voor zijn drugs- en alcoholverslaving. “Hij heeft ingezien dat hij een zwaar probleem heeft.” Intussen is er ook een contactverbod met zijn zoon. “Ik schaam me diep en besef de ernst van de situatie”, verklaarde hij aan het hof. Toch verhoogde het hof de straf van 37 maanden naar vijf jaar. Daarna staat hij ook nog eens vijf jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank. Hij mag gedurende twintig jaar ook geen activiteiten met minderjarigen uitvoeren. Aangezien de man van Nederlandse origine is en er volgens het hof vluchtgevaar dreigt, beval het hof ook zijn onmiddellijke aanhouding. (OSM)