Man krijgt messteek van vriend en carjackt auto om naar ziekenhuis te rijden

Vrijdagavond omstreeks 23 uur gingen twee mannen aan de haal met een Audi A2. Een van de was gewond na een messteek van een vriend. De daders konden worden aangetroffen in het AZ Delta in Menen.

Hallucinante taferelen in Wevelgem vrijdagavond. Een getuige zag hoe twee mannen een auto deden stoppen in de Vanackerestraat in Wevelgem. Ze slaagden niet in hun opzet, maar ze bleken niet te willen opgeven. Wanneer iets later een Audi A2 komt aangereden, roepen ze die ook een halt toe. Met bruut geweld sleurden ze de bestuurder vanachter het stuur. “Een getuige zag de twee kerels wegrijden. Een van hen was hevig aan het bloeden”, vertelt Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie.

Politieploegen worden meteen opgetrommeld. Een patrouille trekt ook naar het ziekenhuis in Menen aangezien er melding was van een hevig bloedende dader. “Aan het ziekenhuis troffen we de Audi A2 aan. De bestuurdersdeur nog open, de wagen vol bloed besmeurd”, aldus Vannieuwenhuyse.

Drie arrestaties

Beide daders konden worden aangetroffen in het ziekenhuis. Een van hen was gewond door een messteek. “Na een discussie ontstond er een vechtpartij onder een aantal vrienden, waarna een mes werd getrokken. Na de messteek zijn er twee naar buiten gelopen om een voertuig te stelen om naar het ziekenhuis te rijden.”

Drie personen werden gearresteerd. Na verhoor mochten ze allen beschikken. Ze zullen zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden onder meer voor diefstal met geweld.