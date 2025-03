Man krijgt in beroep vier maanden in plaats van een jaar cel voor slag aan cipier: “Een cipier is geen boksbal!”

Een 30-jarige Bruggeling is ook in beroep veroordeeld omdat hij vorig jaar een gevangenisbewaker werkonbekwaam heeft geslagen, ondanks zijn hardnekkig ontkennen. “Als hij iets gedaan heeft, gaf hij het in het verleden altijd toe!” Maar het hof gaf hem wel strafvermindering.

De feiten dateren van 18 mei 2023 in de gevangenis van Brugge. De gevangene zou opstandig zijn geweest en bedreigingen hebben geuit: “Pas maar op wanneer ik vrij kom, dan zal ik je wel vinden!” De penitentiair beambte stapte daarop naar zijn overste en er werd beslist de man in een veiligheidscel te zetten. De man staat met zeven veroordelingen voor slagen en verwondingen bekend als zwaar agressief en met acht bewakingsagenten kwamen ze naar zijn cel om hem over te brengen. G.D. zou hysterisch zijn geworden, weerspannig zijn geweest en dan in het wilde rond hebben geschopt, gestampt en geslagen. Eén cipier zou op de borst zijn geraakt, die nadien bijna vier weken arbeidsongeschikt was.

G.D. kreeg één jaar cel, maar ging in beroep om de vrijspraak te vragen op grond van twijfel. “Acht agenten die een cel van elf vierkante meter binnen stappen, dan is er geen ruimte voor slagen”, argumenteerde zijn advocaat. Ook op camerabeelden op de gang van het cellencomplex zou niks te zien zijn. “Integendeel, mijn cliënt is zelf zwaar aangepakt, maar die beelden zijn niet te zien.” De man gaf wel toe verbaal agressief te zijn geweest en met zijn vingers te hebben gezwaaid, maar nooit of nooit te hebben geslagen of gestampt. Wel zou er agressie zijn geweest van beide kanten uit. “Als acht agenten een cel binnen stappen, dan vliegt de testosteron en de hormonen in het rond. Dat is een explosieve cocktail, maar op de camerabeelden is te zien dat mijn cliënt rustig werd buiten geleid uit zijn cel. Pas daarna zijn ze op hem beginnen slaan en hebben ze hem lelijk toegetakeld.”

De advocaat was dan ook formeel: “Altijd als hij in het verleden iets gedaan heeft, heeft hij het altijd toegegeven. Hij is rechtlijnig, maar hier is hij formeel: hij heeft niet geslagen!” De procureur-generaal wees wel op zijn agressieprobleem en zeven veroordelingen op acht jaar tijd. “Een cipier is geen boksbal, een jaar cel is dan ook het minimum!” Het hof geloofde niet dat G.D. geen slag zou hebben uitgedeeld, maar had wel begrip en liet de straf daarom dalen naar vier maanden cel, in plaats van een jaar. (OSM)