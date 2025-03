Man krijgt in beroep 15 jaar cel voor bloederige moordpoging: “Alsof ze een varken gevierendeeld hadden”

“Alsof er een koe geslacht werd met een kettingzaag!”, zo omschreef de procureur-generaal het appartement waar op 19 december 2022 een vrouw 33 messteken kreeg en het mes net onder haar oog bleef steken. Nochtans beweert de man dat hij zich enkel probeerde te verweren, nadat zij hem had aangevallen met een snijplankje. Maar het hof van beroep geloofde hem niet en verzwaarde de straf van 12 naar 15 jaar cel.

Een alerte buurman hoorde op 19 december 2023 plots een vrouw hysterisch krijsen en schreeuwen om politiehulp. Die was erg snel ter plaatse, maar wat ze aantroffen had veel weg van een bloederige horrorfilm. Overal, in de gang en in de keuken, hing bloed aan de muren en de vrouw zat op een stoel met een groot koksmes 7,5 cm diep onder haar oog in haar hoofd. De vrouw bleek een escorte te zijn uit Zeeuws-Vlaanderen die af en toe wat bijverdiende. Aan haar man verklaarde ze dat ze naar de yoga was, maar in werkelijkheid zag ze mannen voor een paar tientallen euro’s. Nadat ze die dag Alain A. (55) oraal had bevredigd, wilde ze graag 80 euro ontvangen, maar de man zei geen geld in huis te hebben.

Daarop zouden ze samen naar de bankautomaat gaan. Van dan af lopen de verhalen uiteen. De man beweerde dat zij hem aanviel met door met een houten snijplankje op het hoofd te slaan en hij zich nadien enkel heeft verdedigd, eerst met een schaar, nadien met een aardappelmesje en tenslotte met een koksmes. Hij kreeg 12 jaar cel maar ging in beroep om een zo mild mogelijke straf te vragen. “Het was een schermutseling waarin hij zich enkel heeft verweerd”, blijft zijn advocaat volhouden. Alleen had de vrouw – naast het mes in haar hoofd – ook nog 33 andere steekwonden, terwijl de man amper een klein schrammetje had aan zijn hand. Bovendien waren er ook berichten dat ze samen een relatie zouden beginnen en verhuizen naar Spanje. “Een spelletje tussen ons”, beweerde hij achteraf.

Hallucinant

“Na een goeie beurt, heeft meneer nu een slechte beurt gemaakt. Dit was puur Quentin Tarantino! Dit was het hallucinantste bloedbad uit mijn carrière”, zei de procureur-generaal. “En ik ben intussen dertig jaar magistraat! Alsof ze met een kettingzaag een koe hebben geslacht in de gang en nadien in de keuken een varken hebben gevierendeeld! Meneer zat compleet onder het bloed, alsof hij een douche van bloed had genomen. En dat noemt hij gewoon … een spelletje!” Dat de vrouw, 1m60 groot en amper 57 kilo zwaar, hem heeft aangevallen met een plankje geloofde hij dan ook niet. “Dat is dan de eerste keer dat een prostitué een klant aanvalt nog voor ze is betaald. Daarenboven: u was niet gewond aan uw hoofd, zij had wel een wonde aan het achterhoofd die moest genaaid worden!”

De rechter in Brugge veroordeelde de man bovendien enkel voor poging doodslag, waardoor de voorbedachtheid niet bewezen werd. Maar volgens de procureur-generaal was er weldegelijk een scheiding tussen de eerste slagen in de hal en de uiteindelijke steken in de keuken. “Hij heeft haar meegevraagd naar de keuken en uit angst, durfde ze niet anders dan volgen. Op dat moment kon hij stoppen, maar hij is bewust naar de keuken gegaan om een koksmes te grijpen.” Voor de procureur-generaal was het dan ook bewezen dat het gaat om poging moord. Hij vorderde 18 jaar cel. “Hij blijft haar folteren en geselen door haar de schuld te blijven geven.” Ook het hof meende dat er geen sprake is van poging doodslag, maar wel degelijk een poging tot moord. De straf werd opgetrokken van 12 naar 15 jaar. Voor een diefstal van een zonnebril in Knokke-Heist kreeg hij er nog zes maanden cel boven op. (OSM)