Man krijgt glas in zijn hand: “Misschien werd het vanuit een ruimtestation naar beneden gegooid?”

Een 51-jarige Bruggelinge vraagt in beroep de vrijspraak. Ze ontkent dat ze een koppel aanviel met een stuk geslagen glas. “Misschien heeft iemand vanuit een ruimtestation een glas naar beneden gegooid!”

Op 20 juli 2019 liepen Barbara V. en de slachtoffers elkaar een eerste keer tegen het lijf in café Olympos, naast het Jan Breydelstadion in Brugge. Het kwam tot een woordenwisseling, waarna het koppel vertrok. In zomerbar The Night in Brugge kruiste het koppel later die avond opnieuw het pad van V., waarna het tot fysiek geweld kwam. De Bruggelinge sloeg een glas stuk en viel daarmee het koppel aan. Ze probeerde uit te halen naar het gezicht van de vrouw, maar haar vriend stak er nog net zijn arm tussen.

Hij werd in de hand gestoken en raakte zwaar gewond. Onder meer een pees werd doorgesneden en een zenuw geraakt. “Een geluk bij een ongeluk, anders was de vrouw levenslang verminkt in haar gezicht”, pleitte de advocaat van het slachtoffer. Barbara V. werd veroordeeld tot twee jaar cel waarvan één jaar effectief. Ze ging in beroep om de vrijspraak te vragen. Volgens haar advocate heeft haar cliënte niet gestoken, al kan ze zich niks meer van die avond herinneren.

Een aantal getuigen die het incident zagen gebeuren, zijn volgens de advocate niet objectief omdat ze vrienden waren van het koppel. Ze vraagt dan ook de vrijspraak op grond van twijfel. De procureur-generaal begreep het niet. “De getuigen zeggen dat zij het gedaan heeft, maar omdat Barbara het niet meer weet, heeft zij het niet gedaan. Maar een andere mogelijke dader of verklaring wordt niet gegeven. ‘Misschien heeft iemand vanuit een ruimtestation een glas naar beneden gegooid en is dat glas zo dan in meneer zijn hand terecht gekomen!’”, schertste de procureur-generaal.

Hij vindt dat de vrouw weinig berouw toont en geen schuldinzicht heeft. Hij vorderde daarom twee jaar volledig effectief als duidelijk signaal. Uitspraak op 22 juni. (OSM)