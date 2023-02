Man krijgt drie jaar cel voor messteek waarbij vriend nier verloor

Een man uit De Haan is in beroep veroordeeld voor een messteek op de partner van zijn ex-vriendin. Björn V. stak zijn slachtoffer met een koksmes in de buik en doorboorde daarbij een nier. In eerste aanleg werd hij nog geïnterneerd.

Op 29 maart 2021 kreeg Björn V. (43) het zwaar aan de stok met zijn ex-vriendin in haar woning in De Haan. De twee hokten er ondanks hun breuk nog steeds samen en ook S.D. (58), de nieuwe partner van de vrouw, kreeg er onderdak. De ruzie ontaardde in een vechtpartij waarbij V. een koksmes plantte in de linkerzij van S.D.

toerekingsvatbaar

Het slachtoffer werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar de artsen een doorboorde nier moesten verwijderen. S.D. wou naar eigen zeggen enkel tussenbeide komen in de ruzie tussen zijn vriendin en haar ex, die zwaar gedronken had. Volgens zijn advocaat handelde V. uit wettige zelfverdediging.

“Hij werd eerst in de arm gebeten en nam het mes dat op de tafel lag, om zich te verdedigen.” De man werd geïnterneerd, maar het hof van beroep stelde een nieuw college aan, dat concludeerde dat de man niet ontoerekeningsvatbaar was. Wel dat de man slechts een IQ heeft van 69. Van wettige zelfverdediging was volgens het hof geen sprake. Omdat de man toerekingsvatbaar was en nog steeds is, werd de internering omgezet in een gevangenisstraf van drie jaar met uitstel onder voorwaarden. Zo moet hij zich onder meer laten begeleiden voor zijn alcohol en agressieproblematiek. (OSM)