Man krijgt celstraf voor poging tot doodslag op oude schoolkameraad

De 42-jarige Jeroen V. uit Ledegem krijgt vier jaar effectief voor poging tot doodslag op zijn oude schoolkameraad Lander Vandekerckhove. Hij stak hem in de borst en miste op een haar na een slagader. De vriendin van V. was ook aanwezig en krijgt zes maanden met uitstel voor schuldig verzuim.

Dader en slachtoffer zijn oude vrienden, al omschrijft de advocaat van Jeroen V. het eerder als een toxische vriendschap. De avond voor de feiten ging Lander nog op bezoek bij Jeroen V. en zijn vriendin Joke V. Op zondag 26 juni 2022 brachten ze Lander terug naar zijn appartement in Oostrozebeke en gingen ze op café. Jeroen V. dronk tien zware bieren en besloot toen nog eens langs te gaan bij Lander. “Om goeiendag te zeggen”, verklaarde hij in de rechtbank.

Op het proces vertelden dader en slachtoffer uiteenlopende versies van wat zich in het appartement precies afspeelde. Volgens Jeroen V. kreeg hij in de keuken ruzie met Lander terwijl zijn vriendin net even op het toilet zat. In een opwelling greep hij een mes van het aanrecht en stak Lander ermee in de borst.

Volgens Lander zelf speelden de feiten zich echter af in de zetel en had hij Joke V. op zijn schoot. “Jeroen haalde een mes uit een keukenlade en stond er een paar minuten mee in zijn hand”, zei Vandekerckhove op het proces. “Ik had niet verwacht dat hij ging steken. Het mes ging er volledig in, ik dacht echt dat ik dood zou gaan.”

Het belangrijkste verschil tussen beide versies is dat er in het verhaal van Jeroen V. geen sprake was van voorbedachtheid. Het parket had in deze zaak immers een straf gevorderd voor poging moord. Advocate Amélie Vandenberghe vroeg op het proces om de feiten te herkwalificeren. “Al op zijn eerste verhoor, nog voor hij een advocaat raadpleegde, verklaarde mijn cliënt al dat alles in een opwelling gebeurde”, zei meester Vandenberghe.

De rechter volgde die redenering en veroordeelde V. voor poging tot doodslag. V. had wel al een lang strafblad met dertien eerdere veroordelingen voor onder meer drugs en wapenbezit. Daarom is de celstraf van vier jaar volledig effectief. Hij moet zijn slachtoffer 5.000 euro schadevergoeding betalen. (JF)