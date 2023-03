Man komt huishoudtoestellen installeren bij bejaarde dames, maar randt hen aan: celstraf en vijf jaar ontzet uit burgerrechten

Een 55-jarige man die voor een elektronicazaak uit Veurne bij mensen thuis toestellen installeert heeft zes maanden cel met uitstel gekregen na de aanranding van twee bejaarde vrouwen. Het ging om klanten die hij denigrerend aansprak, om seks vroeg en hen ook vastgreep en kuste. De man is voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. Een van de slachtoffers is Nelly Debuysere. “Ik ben blij dat hij gestraft is. Hopelijk doet hij zoiets nooit meer.”

De 55-jarige M.P. werkt voor een elektronicaketen uit Veurne en komt bij mensen thuis toestellen zoals vaatwassers, droogkasten en wasmachines installeren. In die hoedanigheid kwam de man bij de slachtoffers thuis. Op 19 augustus 2021 moest hij bij een bejaarde vrouw in Koksijde een vaatwasser installeren. “Hij zei dat de dame er sexy uitzag voor haar leeftijd en vroeg om seks. Toen ze weigerde werd ze betast aan de billen en borststreek”, zei de openbaar aanklager. De vrouw diende klacht in, de zaak werd onderzocht maar het was woord tegen woord en M.P. ontkende alles. De zaak kwam echter in een stroomversnelling toen hij op 7 januari 2022 een tweede slachtoffer maakte.

Op mond gekust

Dat is de 78-jarige Nelly Debuysere uit Veurne. ““Hij kwam bij mij thuis een droogkast installeren”, vertelt Nelly. “Hij begon zijn werk te doen en tijdens een gesprek klaagde hij plots dat hij door ‘een vuile vrouw’ (het eerste slachtoffer, red.) naar de politie moest gaan omdat die hem beschuldigde van aanranding. Ik sloeg er weinig acht op maar opeens werd hij kwaad en riep ‘vanaf nu pak ik alles wat ik kan.’ Hij zei dat hij niet aan zijn trekken kwam bij zijn vrouw en vroeg me om seks. Allé, zei ik hem, ik kon uw moeder zijn.’ Daarop greep hij me bij mijn middel vast en kuste me op de mond. Ik was zo verbouwereerd dat ik hem meteen buiten wou. Maar in het deurgat greep hij me weer vast en kuste me opnieuw.”

Genoeg bewijzen

M.P. werd voor de rechter gebracht maar bleef alles staalhard ontkennen, tot woede van Nelly. “Dat die man zo hárd zit te liegen, onvoorstelbaar. Alsof ik voor mijn plezier naar de politie ga en vol schaamte dit vertel.” Volgens M.P. was alles ofwel verzonnen ofwel verkeerd geïnterpreteerd. Hij vroeg de vrijspraak. De rechter veegde dat van tafel. “Twee vrouwen die elkaar niet kennen en onafhankelijk van elkaar in een periode van een half jaar een gelijkaardig verhaal vertellen. Dat is genoeg bewijs.” En dus werd M.P. veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel. Hij werd ook voor 5 jaar uit zijn burgerrechten ontzet. Hij moet Nelly nu één euro symbolische schadevergoeding betalen, dat had ze gevraagd. “Die euro moet ik zelfs niet hebben”, zegt Nelly na de uitspraak. “Dat geef ik wel weg. Het bijzonderste is dat hij veroordeeld werd en dat de rechter gelooft dat ik geen leugenaar ben. Ik ben opgelucht maar hoop vooral dat hij zoiets nooit nog doet. Ik ben er lange tijd niet goed van geweest”, besluit ze. (JH)