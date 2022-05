Man in Tielt zwaait met wapen en bedreigt buurt

De politie van Tielt kreeg zaterdag rond 15.15 uur de melding dat er een bewoner van de Kasteelstraat met een wapen rondliep en enkele mensen bedreigde.

De politie kwam meteen met een interventieploeg ter plaatse en sommeerde de man, die zich ondertussen in zijn huis verschool, om naar buiten te komen. De man was duidelijk buiten zinnen en weigerde alle medewerking. De politie vroeg bijstand via de naburige korpsen en bevroor de situatie.

Meegenomen voor verhoor

‘Uiteindelijk werd de man in het nauw gedreven’, zegt Luc Verbeure van politiezone Tielt. ‘Toen hij over een omheiningsdraad wilde kruipen, werd hij overmeesterd en gearresteerd. De man is meegenomen voor verhoor.’

In de buurt is de rust weer teruggekeerd. Er vielen geen gewonden.