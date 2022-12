Man in levensgevaar nadat hij op straat in elkaar geslagen wordt met hockeystick

In de nacht van 26 op 27 november heeft zich rond 4 uur in Blankenberge een zware vechtpartij voorgedaan op straat.

Een Slovaak (geboren in 1991) kreeg slagen op het hoofd en werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Bij de feiten werd ook een hockeystick gebruikt. Even later konden een man (geboren in 1993) uit Blankenberge en een man (geboren in 1984) uit Bredene als verdachten opgepakt worden.

De verdachten en het slachtoffer zouden het eerder die nacht al met elkaar aan de stok gekregen hebben in danscafé Circosia. Maandag werden ze allebei door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot moord.

Ondertussen kon ook een derde verdachte ingerekend worden. De man (geboren in 1988) uit Bredene werd vandaag eveneens op verdenking van moordpoging aangehouden door de onderzoeksrechter. De toestand van het slachtoffer is ondertussen nog steeds kritiek.