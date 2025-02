Man in kilt toont geslachtsdeel tijdens bierfestijn in Middelkerke en riskeert veroordeling voor exhibitionisme: “Ze vroegen of ik een echte was”

Een 41-jarige Limburger zal zijn bezoekje aan Middelkerke niet licht vergeten. Tijdens Bier aan Zee trok M.C. er herhaaldelijk zijn kilt omhoog, zelfs toen de politie hem daarop aansprak. Die fratsen brachten hem voor de Brugse strafrechtbank.

De man uit Bree trok op 23 juni 2024 in een kilt naar Bier aan Zee, een jaarlijks evenement op de Zeedijk in Middelkerke. Met de nodige hoeveelheden gerstenat achter de kiezen trok de veertiger herhaaldelijk zijn geruite kledingstuk omhoog zodat zijn geslachtsdelen zichtbaar waren. Een getuige alarmeerde de politie, die M.C. op zijn gedrag aansprak.

Maar blijkbaar zag de veertiger de ernst van de situatie niet in. “Hij gaf toe dat hij tijdens zijn jaarlijkse bezoek aan het evenement regelmatig zijn kilt omhoog trok”, verduidelijkte de procureur. “Hij vond dat blijkbaar grappig en deed het zelfs nóg eens voor de ogen van de agenten. Volgens de politie had hij duidelijk veel alcohol gedronken. Met kinderen in de buurt is zo’n gedrag onaanvaardbaar.”

Ook tijdens zijn verhoor bleef de Limburger de feiten minimaliseren en deed hij die af als een grap. Maar op zijn proces wegens openbare zedenschennis, verging het lachen hem en drukte hij zijn spijt uit. De man legde uit dat hij vaak de vraag kreeg ‘of hij wel een echte was’, waarop hij dan het bewijs leverde. “Maar blijkbaar was dat toch niet zo grappig”, zuchtte hij.

De procureur kon zich vinden in een werkstraf en M.C. verklaarde zich daarmee akkoord. De uitspraak volgt op 21 maart. (AFr)