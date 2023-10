Man houdt vriendin gegijzeld in hotel: speciale eenheden ter plekke

In hotel Happy Day in Wevelgem wordt een vrouw gegijzeld in een daghotel. Het gaat om een man die zijn vriending bedreigt met een mes. De politie en speciale eenheden zijn ter plaatse.

Happy Day is een rendez-voushotel, maar er zijn ook mensen die er wonen, zo ook het koppel waar deze gijzeling rond draait. Ze waren ongeveer zes maanden samen en verbleven al 14 dagen in het hotel.

Partnergeweld

Waarom de man zijn vriendin nu gijzelt, is nog onduidelijk. Het koppel had in de korte periode dat ze in het hotel verbleven wel vaak ruzie. Dat horen we van een buurtbewoner. De politie moest al eens tussenbeide komen voor partnergeweld, want de man had de vrouw al tot bloedens toe geslagen. Er zou ook een conflict geweest zijn met enkele Polen die in het hotel wonen.

Directe buren moesten hun woning verlaten en kunnen terecht in een lokaal in de buurt. (CLL/BR)

Later meer.