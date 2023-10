Man houdt vriendin gegijzeld in hotel: koppel blijft aangehouden

In de Wevelgemse Ezelstraat werd een koppel door de speciale eenheden van de politie ingerekend. Het volgde op een urenlange belegering, nadat er werd gevreesd dat de man gewapend was en hij zijn partner gegijzeld hield. Kort na 17 uur vielen zwaar bewapende leden van de Federale Politie binnen en maakten ze een einde aan het voorval.

“Ons hotel bestaat al 30 jaar, 3 decennia waarin we al veel hebben gezien en gehoord. Dit? Dit hebben we nog nooit meegemaakt.” Aan het woord is Charlie Luyckx, eigenaar van hotel Happy Day. Hij belde de politie nadat een dispuut met het koppel in kwestie helemaal uit de hand liep. “Ze verblijven hier nu al een tweetal weken en er zijn al voortdurend problemen geweest. Scheldpartijen, ruzie of bedreigingen? Het was er de orde van de dag. Was het niet tussen het koppel zelf, dan was het tussen het koppel en andere bewoners. De politie moest al tussenkomen nadat hij zijn vriendin een pak slaag had gegeven en al haar kledij gewoon op straat had gegooid. Er was toen overal bloed te zien, om maar te zeggen hoe stevig ze ervan langs had gekregen. Vandaag ontspoorde het helemaal, want die kerel bedreigde me met een stuk glas. Hij eiste dat ik de deur van een andere kamer opende omdat hij dacht dat die bewoner een affaire had met zijn vriendin. Voor mij was de maat meer dan vol en ik belde de politie.”

Speciale eenheden

Wat toen volgde was de ontplooiing van een indrukwekkende troepenmacht. “Toen het koppel vernam dat de politie werd gebeld, verschansten ze zich in hun kamer”, klonk het in een reactie van de procureur ter plaatse. “De politie gaf hen meerdere malen het bevel naar buiten te komen, iets wat ze resoluut weigerden. Doordat de situatie erg gespannen was en de politie geen enkel risico wilde nemen, werd besloten om de bijzondere eenheden van de Federale Politie ter plaatse te roepen.”

Er kwamen zwaarbewapende agenten aan te pas. © CLL

Tientallen zwaarbewapende agenten, gepantserde voertuigen en scherpschutters kwamen ter plaatse. Het resulteerde in een belegering die verschillende uren duurde. “Er werd ons gevraagd om alle bewoners die binnen een opgestelde perimeter wonen, te evacueren”, hoorden we bij de burgemeester van Wevelgem Jan Seynhaeve. “Ze werden opgevangen in het schoolgebouw en er was niet echt sprake van paniek. Een 15-tal mensen werd er opgevangen.”

Politie valt kamer binnen

Om 17.12 uur, nadat alle onderhandelingspogingen op niets uitdraaiden, werd besloten de kamer binnen te vallen. Twee luide knallen waren te horen, afkomstig van verdovingsgranaten. In amper enkele seconden tijd kon de politie het koppel overmeesteren en werden ze weggebracht.

“Er zijn nog heel wat onduidelijkheden, zaken die zullen moeten uitgeklaard worden”, vulde de procureur nog aan. “Was er daadwerkelijk sprake van een gijzeling? Of ging het hier om een verschansing? Ook over het wapen dat de man zou hebben gehad, is nog wat onderzoekswerk nodig. Het duo is nu naar het ziekenhuis gebracht, waar ze medisch zullen worden onderzocht. De nacht zullen ze in de cel doorbrengen, waarna ze zaterdag door het parket zullen worden ondervraagd. Eenmaal enkele dingen zijn uitgeklaard, zal worden bepaald hoe het met die mensen verder moet.”

© CLL

In de buurt wordt in ieder geval geen al te fraai beeld geschetst van het koppel in kwestie, dat voordien ook in Wevelgem zou hebben gewoond. A.V. (44) en S.D. (35) vormden pas sinds een goeie zes maanden een koppel. “Hij woonde vroeger pal tegenover mijn deur”, klinkt het bij een vorige buur. “Niks dan problemen waren er daarmee. Overmatig druggebruik spelen daar een flinke rol in. Je kon vaak al aan zijn ogen zien dat hij zich weer had laten gaan en dan was de minste aanleiding genoeg om de straat op stelten te zetten. Ik was blij dat hij hier was vertrokken, maar nu hebben we er toch nog last mee. Laat ons hopen dat ze tijdje mogen brommen, dat de rust in Wevelgem wat terug kan keren.”

Ook hun huidige buurman, die in het hotel de aanpalende kamer huurt, is niet mals voor het koppel. “Godganse dagen roepen, tieren, elkaar verwijten voor het vuil van de straat”, zucht Brenn Dewinter. “Hij had haar bedreigd en zij dat hij haar keel zou doorsnijden, maar ook zij was geen eenvoudige dame. Op haar beurt had ze hem al meer dan eens met een mes bedreigd. Eerlijk? Ik dacht dat die mensen mentale problemen hadden, want hoe kun je in godsnaam zo bestaan?”

Zaterdagmiddag laat het parket weten dat het koppel voor de onderzoeksrechter werd geleid en aangehouden blijft. “Het gaat om bedreigingen en verboden wapens”, klinkt het.