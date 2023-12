Man gestraft voor slagen aan politieman op Hoppefesten

Een 26-jarige man uit Alveringem heeft een celstraf van drie maanden met uitstel en een geldboete van 800 euro gekregen wegens weerspannigheid tegen een politieman op de Hoppefesten in Veurne vorig jaar. Eerst liep J.N. bewust tegen de politieman aan, om vervolgens zelf agressief te worden.

Het incident deed zich voor op 3 juli op de Hoppefesten in Veurne vorig jaar. “De politieman was op het event aanwezig om alles mee in goede banen te leiden”, sprak zijn advocaat.

Smartwatch kapot

“Hij stond op dat moment bij de security die net bezig was met de controle van een andere man. J.N. passeerde en liep daarbij opzettelijk en hard tegen de politieman aan. Die zei hem kalm dat dit niet kan en niet meer mag gebeuren. Daarop werd de man achter meteen agressief en weerspannig, ook tegenover de aanwezige securitymensen. Hij sloeg zelfs de smartwatch van een van hen kapot. Uiteindelijk werd hij zo agressief dat hij met zes man in bedwang gehouden moest worden om verdere controle uit te voeren.”

De politieman kreeg 150 euro schadevergoeding en politiezone Spoorkin 250 euro. J.N. liet zich niet zien in de rechtbank tijdens zijn proces en kreeg bij verstek nu drie maanden cel met uitstel en 800 euro boete. (JH)