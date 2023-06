Man gestraft voor hardnekkige belaging van ex na liefdesbreuk

Een 43-jarige man uit Koksijde kreeg 12 maanden cel wegens de belaging van zijn ex-vriendin. Hij kon het niet verkroppen dat zij een einde had gemaakt aan hun relatie en bleef de vrouw maar lastigvallen. De vrouw vroeg en kreeg een symbolische euro schadevergoeding.

De 43-jarige P.P. en de vrouw vormden sinds 2018 een koppel maar de laatste tijd verliep dat stroef. Er was op het einde vooral sprake van een knipperlichtrelatie en daarom zette de vrouw er in maart vorig jaar een punt achter. “Maar dat kon P.P. absoluut niet verkroppen”, sprak de procureur. “Hij bleef de vrouw maar lastigvallen. Dat deed hij door haar verschillende postkaarten op te sturen maar ook door tal van elektronische overlast door te bellen en sms’en. Dat ging een periode door tot 12 mei vorig jaar. De man kreeg daarna voorwaarden opgelegd en moest zich aan een contactverbod houden.”

P.P. daagde echter niet op voor zijn proces. Zijn ex-vriendin deed dat wel. “We willen geen schadevergoeding vragen en niets meer met hem te maken hebben. We vragen een symbolische euro en zijn hier vooral omdat we willen vragen om het contactverbod te verlengen.” De rechter stemde daarmee in. (JH)