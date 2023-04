Man gaat door lint tegen politie nadat hij uit raadkamer komt

Een 40-jarige man uit het Waalse Rebecq riskeert een 23ste veroordeling bij de straf- of politierechter. Nadat L.G. bij de raadkamer in Veurne moest verschijnen en aangehouden bleef werd hij zo boos dat hij zich nadien keerde tegen de politie.

De 40-jarige man moest op 21 september 2021 in een lopende zaak voor de raadkamer in Veurne verschijnen in een lopende zaak. Daar kreeg hij te horen dat hij langer in de cel moest blijven. “Hij was daarover misnoegd”, zegt de procureur. “Toen hij door de twee politiemensen uit de raadkamer werd begeleid naar de gang om zo terug naar de politiecel te gaan ging het verkeerd. De man werd tijdens zijn overbrenging verbaal agressief en keerde zich tegen de politie. Hij begon rond te zwaaien met zijn armen en haalde ook uit naar een politieman. Ze moesten een halsomstrengeling toepassen en hem met drie politiemensen naar de grond krijgen om hem te overmeesteren. Er is duidelijk sprake van weerspannigheid. Ik vraag zes maanden cel en 1.200 euro boete.”

L.G. is geen onbekende voor het gerecht want hij liep al 22 eerdere veroordelingen op. Hij kreeg zelfs al zware celstraffen van 2 en 5 jaar cel en kan daarom geen uitstel meer krijgen. “Wij vragen de vrijspraak”, zegt zijn advocaat. “Hij was niet weerspannig en uitte zich enkel verbaal in het bijzijn van zijn advocaat op de gang. Maar een politieman die in een andere zaal zat kwam afgelopen op het lawaai en vond het nodig om mijn cliënt vanuit de rug meteen aan te pakken en op de grond te duwen. Daar was geen enkele reden voor. We vragen ons ook af waar zijn toenmalige advocaat nooit gehoord werd over die feiten.” Vonnis op 12 mei. (JH)