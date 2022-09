Man filmt orale seks tijdens carnaval in Blankenberge en stuurt video naar vriend, nu riskeert hij veroordeling voor verkrachting

Een 25-jarige man uit De Haan staat voor de Brugse rechtbank terecht omdat hij een vrouw tot orale seks zou hebben gedwongen en daar een filmpje van hebben doorgestuurd naar een vriend.

Op 27 februari was het carnavalsfeest aan de gang in Blankenberge. A.S. belandde met een vrouw tussen de kermiskramen waar de twee in zwaar beschonken toestand orale seks hadden. Terwijl de vrouw hem op de knieën bediende, maakte A.S. daar met zijn gsm een filmpje van dat hij achteraf doorstuurde naar een vriend.

Te veel gedronken

De vrouw stapte na de feiten naar de politie. Ze had spijt omdat ze een vriend had, maar stelde dat ze niet veel weerstand kon bieden omdat ze te veel gedronken had. In het korte filmpje bleek de vrouw niet herkenbaar en was er ook geen sprake van agressie. A.S. hield wel zijn hand op het hoofd van de vrouw.

Stommiteit

Volgens de verdediging was er van verkrachting geen sprake. “Deze twee jonge mensen kenden elkaar al”, pleitte advocate Daphné Dumery. “Toen de vrouw weet kreeg van het filmpje is ze naar de politie gestapt omdat ze bang was dat haar vriend het te weten zou komen.” Dat hij het filmpje verstuurde naar een vriend, deed A.S. af als een “stommiteit, te wijten aan alcohol”.

De procureur liet de strafmaat over aan de rechtbank, die op 10 oktober uitspraak zal doen. (AFr)