Man die zich verschanste in woning in Moorslede blijft aangehouden

De man die zich dinsdag de hele middag in een woning in Moorslede verschanste, blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer vrijdag beslist. De man werd onder meer aangehouden voor inbreuken op de wapenwetgeving.

Dinsdag heeft een man zich een hele middag verschanst in een woning in Moorslede. Eerst werd gedacht dat hij in het bezit was van een granaat, maar dat blijkt niet te kloppen. De man had wel andere wapens bij zich. De speciale eenheden kwamen ter plaatse en konden hem rond 18.30 uur overmeesteren.

De man werd opgepakt en aangehouden voor inbreuken op de wapenwetgeving en bedreigingen. De raadkamer heeft zijn aanhouding vrijdag verlengd.