Man die zich verschanste in woning had wel degelijk wapens in huis

Een dag nadat een man zich urenlang verschanste in zijn woning in de Passendaalsestraat in Moorslede blijft de buurt achter met heel wat vragen. Wat de 24-jarige Moorsledenaar bezielde is voorlopig erg onduidelijk. DOVO moest dinsdagavond wel nog langs komen. In het huis van de man die opgepakt werd, zouden meerdere wapens gevonden zijn.

De omgeving van een woning in de Passendaalsestraat in Moorslede bleef dinsdag bijna twaalf uur afgesloten voor het verkeer nadat een man zich verschanste in zijn woning. De man had ’s ochtends via sociale media gedreigd met wapens waarna aanvankelijk de politie en enkele tellen later de speciale eenheden ter plaatse kwamen.

Gekend als drugsgebruiker

Omstreeks 18.30 uur forceerden die vijftig gespecialiseerde agenten een doorbraak en konden ze de bewoner inrekenen. De 24-jarige Moorsledenaar werd gearresteerd. “Zelf hebben we eigenlijk nog nooit problemen met hem gehad. De jongeman was steeds vriendelijk”, aldus een buurtbewoonster. Toch staat G.S. in de gemeente ook gekend als een drugsgebruiker. De jongeman zat ook al een tijdje in de gevangenis voor criminele feiten.

De omwonenden in de Passendaalsestraat beleefden dinsdag een wel erg lange dag. Verschillende onder hen werden ’s ochtends geëvacueerd. Verschillende onder hen konden terecht in het tuinbouwmachinebedrijf vlakbij de rotonde in de Passendaalsestraat. Een jong gezin dat vlak naast de woning waar G.S. zich verschanste woont, bleef wel de hele dag in hun woning. Waarom zij niet werden geëvacueerd is onduidelijk. “Omstreeks 21.30 uur mocht ik terug naar huis”, aldus de buurtbewoonster.

Wapenbezit

Na de feiten was er onduidelijkheid of de jongeman wapens bij zich had. Ondertussen bevestigt het parket van West-Vlaanderen dat dit wel degelijk het geval was.

Zowel de deur van de woning van de Moorsledenaar als een deur die leidt naar een tussengang tussen diens woning en de woning van de buren is momenteel verzegeld. Aan de ruit van de woning is nog een boodschap te zien waarop staat dat de jongeman graag met een vriendin had gebeld.