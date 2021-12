Man die zich gewapend verschanste in De Panne blijft maand langer in de cel

De 47-jarige man uit De Panne die zich zondagnacht een tijdlang gewapend heeft verschanst in zijn appartement in De Panne moet een maand langer in de cel blijven. Dat besliste de raadkamer in Veurne.

Het incident deed zich in de nacht van zondag op maandag voor in een appartement ter hoogte van de Nieuwpoortlaan met de Mijnstraat en Meeuwenlaan in De Panne. Een 47-jarige man, wellicht onder invloed van alcohol, uitte er doodsbedreigingen ten aanzien van zijn vriendin en haar moeder. Zij zagen hoe de man ook een pistool bij zich had en verwittigden de politie. De twee vrouwen konden daarna ontsnappen.

De politie beval de man naar buiten te komen maar dat weigerde hij. Daarop werd het kruispunt afgesloten voor alle verkeer en werden ook de speciale eenheden verwittigd. Voor hun komst kon de politie hem echter zelf overmeesteren. Er komt nu verder onderzoek naar de motieven van de man en er wordt onderzocht of het wapen dat hij bij zich had echt was of niet. Hij zou immers lid zijn of geweest zijn van een schuttersclub. Dat onderzoek loopt nog en daarom besliste de raadkamer om hem alvast een maand langer in de cel te houden. (JH)