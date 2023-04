Man die wijkbewoners weken stuipen op lijf jaagde in Nieuwpoort en Koksijde is geestesgestoord en krijgt geen straf

Een 23-jarige man die in oktober verschillende wijkbewoners in Nieuwpoort en Koksijde wekenlang de stuipen op het lijf jaagde door met een zaklamp binnen te schijnen en in totaal zeven ramen in te slaan, lijdt aan een geestesstoornis. Dat oordeelde de rechter in Veurne. Daardoor is de man niet verantwoordelijk voor zijn daden en krijgt hij geen straf.

In september en oktober vorig jaar veroorzaakte de 23-jarige man paniek in Nieuwpoort en Koksijde. In september ging hij aan meerdere voordeuren morrelen en scheen met een zaklamp door de raampjes. Op 19 en 20 oktober sloeg hij vervolgens raampjes in van een woning in de Artanlaan in Nieuwpoort en in Koksijde. Dat gebeurde in totaal zeven keer.

Hij droeg telkens een hoodie over het hoofd en werd meermaals gefilmd door deurbelcamera’s, maar dat deerde hem niet. Nadat er wat paniek in de wijk ontstond, ging de politie Westkust op onderzoek en uiteindelijk konden zij de 23-jarige D.D. arresteren. De man is oorspronkelijk van Dendermonde, maar verbleef bij zijn moeder in Koksijde.

Geestesstoornis

Hij moest zich uiteindelijk verantwoorden voor vier pogingen tot inbraak. De man gaf zelf toe dat hij wilde inbreken om binnen autosleutels te stelen en zo een voertuig te kunnen meenemen dat buiten stond. Nog volgens de man wilde hij de wagens dan telkens verkopen zodat hij wat geld had om zich te kunnen amuseren.

Er werd voor hem twee jaar cel met uitstel gevraagd, maar zo ver komt het nu niet. De man blijkt immers al sinds 7 maart geïnterneerd te zijn door een rechter nadat hij zich ook al moest verantwoorden voor slagen en verwondingen en weerspannigheid naar de politie toe.

Geen straf

Ook volgens zijn advocaat was het duidelijk dat de man ontoerekeningsvatbaar was. “Ik stel vast dat de man op het ogenblik van de feiten in een ernstige staat van een geestesstoornis verkeerde. Daardoor kon hij zijn daden niet goed beoordelen. Hij verkeert nog steeds in die staat”, oordeelde de rechter. En dus werd de man niet gestraft. (JH)