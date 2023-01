Man die vriendin opsloot in badkamer riskeert vijf jaar cel

Een 36-jarige man uit Blankenberge riskeert in beroep vijf jaar cel voor partnergeweld. S.B. sloot zijn vriendin op terwijl hij haar sloeg. “Enkel de tralies zijn een oplossing!”

S.B. uit Blankenberge werd in november 2021 buiten gezet door zijn vriendin bij wie hij tijdelijk inwoonde. Maar dat zinde hem duidelijk niet en de man ging over tot fysiek geweld. De vrouw vluchtte naar de badkamer waar ze zichzelf opsloot. Ook de sleutel van het appartement bleek aan de binnenkant afgebroken. Pas toen haar nicht aangifte kon doen bij de politie, werd ze bevrijd. S.B. kreeg twintig maanden cel, maar dat was onvoldoende voor het parket dat in beroep ging.

“Hij kreeg al eens eerder een jaar cel voor partnergeweld en twee jaar cel voor poging tot doodslag. Deze gast is een levensgevaarlijk projectiel”, poneerde de procureur-generaal. “Enkel de tralies zijn een oplossing, en dan nog…” Want blijkbaar had de man in de gevangenis van Brugge een relatie aangeknoopt met een vrouwelijke cipier om een gunstiger regime te krijgen. “Ik zie geen andere mogelijkheid om aan de noodrem te trekken en vijf jaar te vorderen!”

Ook de psychiater had hem bestempeld als een psychopaat waar geen behandeling meer mogelijk is. De procureur-generaal vergeleek hem met Alexander Dean, die in mei vorig jaar nog werd veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn ex-vriendin Maïlys Descamps, haar grootouders en een amateurfotograaf die pikante beelden van Maïlys had gemaakt. Zijn advocaat vindt het allemaal overdreven. “Ze wou hem kwijt en alles is samen met die nicht opgezet spel. Als je die berichten leest, is ze de drie dagen voordien nog uit geweest!”

Bovendien vond hij de vergelijking tussen Alexander Dean en zijn cliënt uit de lucht gegrepen. “Eerdere gerechtspychiaters zijn milder over hem. Ja, er was een duw waardoor ze viel, maar hij wou haar nooit pijn doen en al helemaal niet opsluiten.” Uitspraak op 1 februari. (OSM)