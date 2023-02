Man die vriendin 48 uur lang folterde krijgt opnieuw tien jaar cel: “Dit was een brutaliteit waar geen woorden voor zijn”

Koen V. (35) die zijn vriendin dagenlange afranselde tot ze bijna stierf, is ook in beroep veroordeeld tot tien jaar cel. Hij kreeg die voor foltering van zijn vriendin die hij urenlang sloeg en schopte.

Toen agenten van politiezone Kouter op zaterdag 11 september 2021 omstreeks 6 uur ’s ochtends het appartement van Koen V. op de Burg in Torhout binnendrongen, wisten ze niet wat ze zagen. Op de grond, voor een met bloed besmeurd bed in de slaapkamer, zat een half bewusteloos meisje met dichtgemepte ogen en uitgerukte haren. Ze vertoonde blauwe plekken over het hele lichaam en bleek ook een klaplong en enkele gebroken halswervels te hebben door wurging met een riem.

Orgaanfalen

Haar vriend – toen al 48 uur onder invloed van speed – was via een raam naar het dak gevlucht, waar de politie hem in de boeien sloeg. Het zwaar verminkte slachtoffer uit Diksmuide – op het moment van de feiten amper 20 jaar oud – belandde met levensbedreigende verwondingen in het ziekenhuis, maar overleefde de feiten. De buren hadden de politie voordien al een drietal keer verwittigd voor ruzie en nachtlawaai, maar telkens de politie aanbelde, verplichtte V. zijn vriendin te zwijgen. Na de vierde telefoon beukte de politie de deur in en dat was de redding van het meisje. Naast de talrijke breuken dreigde ze ook te overlijden door orgaanfalen van ondermeer nieren en lever.

“Wanneer de agenten binnenkwamen vonden ze een hoopje, niks meer dan een hoopje”

Hij kreeg in eerste aanleg tien jaar cel, maar ging in beroep om een lichtere straf te vragen. “Hij verdient een zware straf, maar zijn afkomst heeft zeker een rol gespeeld”, pleitte advocaat De Kersgieter. “Hij werd van zijn vader onder meer verplicht om mee te gaan stelen. Voor hem was dat de normaalste zaak van de wereld.” De familie heeft een kwalijke reputatie in Ichtegem en Torhout, maar V. wil breken met zijn verleden. “Omdat hij niks meer met die familienaam meer wil te maken hebben, probeert hij nu vanuit de gevangenis van naam te veranderen.” Maar volgens De Kersgieter had dit ook niet moeten gebeuren. “Als hij geen drugs gebruikt, doet hij dit niet. Wanneer hij drugs neemt, gaan alle remmingen los!”

Ontmenselijking

Maar de procureur-generaal twijfelde of er plaats is voor strafvermindering. “Dit waren 48 uur van ontmenselijking! Alles in haar lijf was kapot, van buiten, maar ook van binnen! Haar haar lag in de goot! Dit was middeleeuws radbraken! Zelfs in de gevangenis van Guantanamo doet men dit niet! Dit was een brutaliteit waar geen woorden voor zijn!” In zijn 30 jaar lange carrière als magistraat had de procureur-generaal slechts éénmaal zoiets gezien. “Een man probeerde de E40 te voet over te steken en er waren twee vrachtwagens over gereden, daar deden mij deze foto’s aan denken. Wanneer de agenten binnenkwamen vonden ze een hoopje, niks meer dan een hoopje!”

Omdat hij afkomstig is uit een moeilijke familie en intussen is begonnen met het vergoeden van zijn slachtoffer, dringt de procureur-generaal niet aan op de maximumstraf van 15 jaar. Maar veel ruimte voor mildering zag hij niet. Ook het hof zag dat niet en bevestigde de straf van tien jaar. Hij verliest zijn rechten bovendien ook voor een langere tijd. V. werd ook beschuldigd van drugsbezit, maar dat deel van het dossier werd uitgesteld naar september. (OSM)