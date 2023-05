Man die taxichauffeurs toetakelde met regen van vuistslagen en nachtwinkel overviel krijgt alsnog drie jaar effectief

Een 28-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank alsnog drie jaar effectief gekregen voor brutaal geweld tegen twee taxichauffeurs en een nachtwinkeluitbater. B.M. kreeg die straf aanvankelijk deels met uitstel onder voorwaarden, maar die lapte hij aan zijn laars.

Op 31 oktober 2021 liet B.M. zich per taxi van het Oostendse station naar Mariakerke voeren. De twintiger weigerde te betalen en eiste het geld van de chauffeur. Van die feiten doken hallucinante dashcambeelden op. “Het slachtoffer incasseerde op amper achttien seconden tijd liefst 25 slagen”, stelde procureur Jinmin Arnou. De chauffeur kon zich opsluiten in zijn taxi waarna de Oostendenaar afdroop.

Omdat hij zijn gsm in de taxi liet liggen kon de politie de dader snel inrekenen. Onderzoek wees uit dat B.M. diezelfde dag al een nachtwinkel had overvallen. Hij gaf de uitbater rake klappen terwijl hij de inhoud van de kassa wilde stelen. Daags voordien had hij in Brugge ook al een taxichauffeur geslagen en bestolen. Bij de drie feiten samen maakte B.M. een paar honderd euro buit.

Volgens de gerechtspsychiater is B.M. niet geestesgestoord, maar vertoont hij wel een grote kans op herval. “Mijn cliënt kampt met het Tourette-syndroom”, pleitte Célestine Despierre, de advocaat van B.M., tijdens het eerdere proces. “Hij was op het moment van de feiten net weggelopen uit een psychiatrisch ziekenhuis. Hij verwaarloosde zijn medicatie waardoor hij zijn impulsen niet onder controle had.”

De advocate stuurde aan op een voorwaardelijke straf en de rechtbank ging daar in juli vorig jaar deels op in. B.M. kreeg drie jaar cel, waarvan één voorwaardelijk. Maar omdat hij zijn voorwaarden aan zijn laars lapte vroeg het openbaar ministerie in mei om ze te herroepen. “Het liep meteen fout”, stelde de procureur. “Zijn justitieassistent heeft hem zelfs nooit kunnen bereiken.” B.M. stuurde zijn kat naar de zitting. (AFr)