Man die studente probeerde te verkrachten aan Brugse studentenhome wordt geïnterneerd

De Brugse raadkamer heeft de internering bevolen van een 37-jarige Roemeen die in juni vorig jaar een studente probeerde te verkrachten in de fietsenstalling aan haar kot. Volgens de gerechtspsychiater was de man op het moment van de feiten psychotisch. “Sinds de feiten durf ik niet meer op kot”, getuigt het negentienjarige slachtoffer, dat vrijdag voor het eerst terug oog in oog stond met de dader.

Op 19 juni beleefde een West-Vlaamse studente de schrik van haar leven toen ze haar fiets aan het parkeren was in de ondergrondse fietsenstalling van Kotville, de studentenhome langs de Joseph Wautersstraat in Sint-Michiels. Een onbekende man begon haar achterna te lopen en uiteindelijk probeerde hij haar ook vast te grijpen. Het meisje begon luid te schreeuwen en verzette zich hevig waardoor ze uit de greep van de beklaagde kon ontsnappen en de studentenhome binnenvluchten. Daar werd ze geholpen door medestudenten, die op het rumoer waren afgekomen.

De dader sloeg op de vlucht in een wagen met Franse nummerplaat en kon niet veel later al gevat worden door de wegpolitie. De 37-jarige Roemeen werd aangehouden en zit sindsdien in de gevangenis. Vrijdag verscheen hij terug voor de raadkamer en die beval zijn internering. “Volgens de gerechtspsychiater verkeerde mijn cliënt op het moment van de feiten in een psychotische toestand”, zegt advocaat Mathieu Langerock. “Hij is dus ontoerekeningsvatbaar.”

Het slachtoffer kwam vrijdag naar het Brugse gerechtsgebouw afgezakt om de zitting van de raadkamer bij te wonen. Voor het eerst sinds de feiten stond ze terug oog in oog met de dader. “Gelukkig kan ik tegen een stootje”, lacht ze. “Al was het natuurlijk niet gemakkelijk om terug met de feiten geconfronteerd te worden.” De jonge studente stoort er zich aan dat in de eerste berichtgeving gesteld werd dat medestudenten haar kwamen redden. “Ik heb mezelf gered”, benadrukt ze. “Ik heb mij hevig verzet en kon hem afschudden. Dat is voor mij een heel belangrijk aspect.”

De studente zette haar studies met succes verder, maar zit niet langer op kot. “Ik heb het nog een half jaar geprobeerd, maar uiteindelijk zegde ik het kotleven vaarwel”, zucht ze. “Het lukte niet meer. Hoewel ik tegen een stootje kan sta ik sinds de feiten toch angstiger in het leven. Ik kom nu over en weer naar Brugge met de wagen. Stap voor stap gaat het wel beter met mij.” (AFr)