Man die steen in gezicht van vriendin gooide in Aartrijke moet drugsprobleem aanpakken

Een 37-jarige man uit Oostnieuwkerke heeft voor de Brugse rechtbank twaalf maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor partnergeweld en een poging tot afpersing.

Op 5 juli 2020 kreeg L.V. het zwaar aan de stok met zijn vriendin in de garage van haar woning in Zedelgem. De dertiger ging woedend weg maar keerde een paar uur later terug met een steen die hij heel hard in het gezicht van de 39-jarige vrouw gooide. Het slachtoffer liep daarbij een neusbreuk op. De politie vond achteraf in de garage een grote plas bloed en stukken macadam.

Op 29 augustus 2020 stuurde L.V. het slachtoffer een bericht waarin hij tien euro eiste. Als ze geen geld gaf zou hij haar ruiten inslaan met een steen. De vrouw weigerde waarop V. haar dreigberichten bleef sturen en uiteindelijk ook naar haar woning trok om haar te bedreigen.

Hoewel ze samen twee jonge kinderen hebben woonden L.V. en het slachtoffer niet samen. De man bleef wel af en toe logeren en het kwam regelmatig tot hevige ruzies. Na de feiten van 5 juli verklaarde L.V. dat hij heel kwaad was omdat het slachtoffer hem had uitgedaagd. De man worstelt met een cannabisverslaving en snuift ook cocaïne.

Na een maand voorhechtenis werd L.V. gelost. Volgens de verdediging hield hij zich goed aan de opgelegde voorwaarden. De rechtbank stemde daarom in met voorwaarden. L.V. moet onder meer zijn drugsprobleem aanpakken. (AFr)