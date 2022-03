Man die spuwde naar de politie krijgt opschorting van straf

Een 33-jarige man uit Brugge heeft in beroep geen straf gekregen omdat hij na een arrestatie door de politie spuwde naar de agenten. Zelf zei hij dat hij erg hard moest niezen, maar dat geloofde het hof niet.

Op 20 september 2020 kwam het tot een ruzie tussen de 33-jarige V.V. en zijn vader die samen een huis betrekken. De vader belde de politie en die trof een woedende en dronken V.V. aan. Hij zwaaide wild in het rond waarop de agenten hem in de boeien sloegen. In de combi zou de man zijn neus hebben opgetrokken en gespuwd in het aangezicht van een van de agenten. Toen hij dat een tweede keer probeerde, konden de agenten tijdig uit de combi vluchten.

V.V., die in eerste aanleg acht maanden cel met uitstel kreeg, bekende in beroep de weerspannigheid tegenover de agenten en dat hij onbetamelijke dingen tegen hen heeft geroepen. Volgens zijn advocate was de man kort voordien ontslagen en liepen de spanningen met zijn vader hoog op. Intussen zijn de ruzies tussen hem en zijn vader gedaan. Maar intussen heeft hij na meer dan een jaar intensief zoeken nog steeds geen werk gevonden.

Hij vroeg daarom opschorting van straf om zonder strafblad sneller werk te kunnen zoeken. Hij vroeg ook enkel een veroordeling voor de weerspannigheid, want het spuwen ontkende hij met klem. Hij beweerde dat hij door de stress erg hard moest niezen, maar hij door zijn boeien zijn hand niet voor zijn mond kon houden. Het openbaar ministerie geloofde hem alvast niet. “Ik moet ook soms niezen, maar dan druipt het speeksel niet van mijn collega’s gezicht.”

Ook het hof geloofde hem niet, maar besloot hem wel de gunst van de opschorting van straf te geven. (OSM)