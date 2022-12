Man die schot lost op kerstmarkt Waregem, blijft in cel

De 39-jarige man die zondag op de kerstmarkt Waregem Wintert een schot heeft gelost met een alarmpistool, blijft aangehouden. Zo meldt het parket van West-Vlaanderen.

Op Waregem Wintert kwam het zondagavond tot een ruzie waarbij onder andere de verdachte betrokken was. Die ruzie mondde uit in een vechtpartij. De verdachte verliet op een bepaald moment de tent, maar kwam kort daarna terug gewapend met een alarmpistool. Hij haalde het wapen boven en schoot ermee.

“Het is nog onduidelijk in welke richting er is geschoten. Er raakte niemand gewond”, klinkt het bij het parket. De verdachte blijft voorlopig in de cel op verdenking van slagen, bedreiging met een wapen en wapendracht.