Man die met pijl en boog politie beschoot krijgt milde straf: 4 jaar cel, helft met uitstel

Een 43-jarige man uit Tielt is door de strafrechter vrij mild gestraft nadat hij ik oktober vorig jaar de politie beschoot met pijl en boog. Jürgen V. kreeg 4 jaar cel waarvan de helft met uitstel. Hij riskeerde 37 maanden effectief maar nu kan de man voorwaarden opgelegd worden. “De eerste pijl eindigde in de deur op vijf centimeter van de buik van de politieman erachter”, blijkt uit het onderzoek.

In de Stationsstraat in Tielt ontstond op 12 oktober vorig jaar heel wat tumult. De 43-jarige Jürgen V., iemand die het al langer moeilijk had en bij de politie gekend was voor geweldfeiten, liet toen aan de medewerkster van het CAW weten dat hij uit het leven wou stappen. “Ik neem pillen en alcohol in tot het einde volgt”, meldde hij. Toen de vrouw hem meedeelde dat ze de politie daarvan op de hoogte moest brengen leek V. daarmee akkoord te gaan.

Vijf centimeter van buik

De eerste toegesnelde politie-inspecteurs van politiezone regio Tielt snelden ter plaatse en gingen met getrokken wapens naar boven, naar het appartement waar V. verbleef. Er klonk loeiharde metalmuziek en binnen was alles donker. “Ze riepen meermaals de naam ‘Jürgen’, en vroegen hem naar beneden te komen”, zegt de rechter in zijn vonnis. “Er kwam geen antwoord. Boven stond de deur open en in de duisternis konden ze een man zien staan met een boog, een longbow, in zijn hand. Ze zagen hem een pijl naar de snaar brengen en trokken in een reflex de deur dicht. Een seconde later zoefde een afgeschoten pijl met metalen punt door de deur. Ze stak 20 centimeter door de deur en eindigde op vijf centimeter van de buik van een politie-inspecteur.” Die trokken zich nadien terug waarna de speciale eenheden V. om 14 uur overmeesterden.

Geen poging moord

Jürgen V. werd vervolgd voor poging tot moord. “Het gaat duidelijk om een geval van ‘suicide by cop’ want de man gaf in een van de telefoontjes naar zijn maatschappelijk werkster aan dat de politie hem mocht komen halen en dat zijn wapens klaar lagen”, sprak de procureur. “Dat bleek ook te kloppen. Dat hij stelde enkel geschoten te hebben omdat hij het pistool van de politie zag klopt niet. De reconstructie toonde aan dat hij het pistool niet kon zien in de duisternis.” Er werd voor poging moord een celstraf van 37 maanden gevraagd. De rechter oordeelde uiteindelijk dat het niet om een poging moord maar wel om een poging doodslag ging en V. op voorhand dus geen plan had om politiemensen om het leven te brengen. Hij verkeerde ook ik een onstabiele gemoedstoestand. Hij kreeg 4 jaar cel, waarvan de helft met uitstel. Zo kan hij voorwaarden opgelegd krijgen. Zo moet V. werken aan zijn drugs- en alcoholprobleem en zich psychologisch laten bijstaan.

Schadevergoeding voor politiemensen

Advocaat Maya Vanden Bogaerde toonde zich tevreden met de uitspraak. “Hij heeft in de gevangenis enorme stappen voorwaarts gezet en is intussen volledig ontwend. Hij is klaar om zijn leven een nieuwe wending te geven.” V. moet wel nog drie burgerlijke partijen vergoeden. Naast politiezone regio Tielt zijn dat twee politie-inspecteurs. De 54-jarige politieman en 23-jarige politievrouw krijgen voorlopig net als de politiezone een euro provisionele schadevergoeding. De totale schadevergoeding wordt later bepaald. (JH)