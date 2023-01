Man die met loodjesgeweer op tiener schoot tijdens halloweenstoet in Oudenburg krijgt jaar cel

Een 29-jarige Bredenaar heeft voor de Brugse strafrechtbank een jaar effectieve celstraf gekregen voor geweldplegingen. A.V. vuurde onder meer met een luchtdrukgeweer op een zeventienjarige jongen die deelnam aan een halloweenstoet in Oudenburg. “Het lawaai werkte op mijn zenuwen”, verklaarde hij de feiten. Het openbaar ministerie had acht maanden cel gevraagd.

Op 30 oktober 2021 organiseerde de Chiro van Oudenburg een halloweenstoet. Tijdens de passage door de Zandvoordestraat werd een van de deelnemers, een zeventienjarige jongen, omstreeks 20.30 uur geraakt door een loodje uit een luchtdrukgeweer. Het projectiel doorboorde zijn sleutelbeen en moest operatief verwijderd worden.

Op basis van de kogelbaan kwam de politie bij A.V. uit. De man woonde destijds in een appartement in de Zandvoordestraat, maar beweerde dat hij die avond bij z’n zus was. Op 31 maart kwam bij de politie een anonieme melding binnen waarbij de twintiger alsnog als de dader werd aangeduid. Diezelfde dag troffen de speurders in de zolder boven zijn garage een luchtdrukgeweer aan waarvan het kaliber overeenstemde met het kogeltje.

De twintiger gaf tijdens zijn verhoor toe dat hij vanop het terras van zijn appartement met het geweer op de stoet had geschoten. Hij stelde dat hij gefrustreerd was omdat hij door een operatie al een maand amper kon bewegen. “Het lawaai op straat enerveerde mij en daarom heb ik geschoten”, verklaarde hij.

A.V., die niet kwam opdagen voor zijn proces, werd ook nog aan twee andere feiten van geweld schuldig bevonden. Op 23 februari 2020 duwde hij tijdens een KSA-fuif in Oudenburg een man met het hoofd tegen de muur. Hij gaf hem ook enkele klappen. Een meisje dat hem aansprak over zijn gedrag kreeg enkele schoppen. “De natuurlijke evidentie om dergelijke feiten te plegen wijzen op een gebrekkige gedragscontrole en agressieve ingesteldheid bij de beklaagd”, oordeelde de rechtbank. AFr