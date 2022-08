Man die mensen met nepwapen bedreigde in Blankenberge blijft in de cel

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een 44-jarige man uit Etterbeek met een maand verlengd voor verboden wapendracht en bedreigingen. In de straten van Blankenberge richtte Nordine D. een BB-gun op meerdere toevallige voorbijgangers. Het onderzoek naar de feiten is zo goed als afgerond.

De feiten speelden zich af op 26 juli in het centrum van Blankenberge. Zonder duidelijke reden liep een man die ochtend op straat te zwaaien met een wapen. Hij richtte zijn wapen bovendien op meerdere mensen. Op dat moment riep hij volgens de slachtoffers ook allerhande zaken, vermoedelijk in het Arabisch. De verdachte kon snel ingerekend worden door de politie. Zijn wapen bleek een BB-gun te zijn.

De 44-jarige man uit Etterbeek is absoluut geen onbekende voor het gerecht. Naar eigen zeggen zat D. in totaal al ruim twintig jaar in de gevangenis. Vooral in Bergen en Brussel liep hij al veroordelingen op voor inbraken, diefstallen met geweld en bedreigingen met wapenvertoon. In die omstandigheden besliste het parket om hem voor te leiden bij de onderzoeksrechter, die hem ook aangeouden heeft.

Volgens meester Maya Vanden Bogaerde had de verdachte geen criminele bedoelingen. D. beweerde dat hij onder invloed van alcohol enkel wat wilde ‘dollen’. De nacht voor de feiten zou hij met enkele vrienden zijn verjaardag gevierd hebben in Oostende. Daarna nam hij de tram naar Blankenberge. Volgens de verdachte leerde hij daar een vrouw kennen die hem bij wijze van grap had aangeraden om een speelgoedwapen te kopen.

De verdediging vroeg vrijdagochtend tevergeefs om een vrijlating onder voorwaarden. “Hij begrijpt dat het voor mensen beangstigend kan geweest zijn”, aldus meester Vanden Bogaerde. Het onderzoek is bijna afgerond, waardoor de zaak snel naar de correctionele rechtbank kan verwezen worden. In het dossier werd geen gerechtspsychiater aangesteld.