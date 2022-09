Man die jonge vrouw betastte tijdens Tieltse Europafeesten krijgt tien maanden celstraf met uitstel

Een 33-jarige Roemeen uit Sint-Amandsberg heeft voor de Brugse strafrechtbank tien maanden celstraf met uitstel gekregen voor aanranding. Hij kreeg die straf aanvankelijk effectief opgelegd.

Op 7 juli 2019 was Petru B. samen met enkele vrienden aanwezig op de Tieltse Europafeesten. Volgens een getuige had het gezelschap al een tijdje oog voor twee dansende zussen uit Ruiselede. Op een gegeven moment stapte P. op een van de zussen af en begon tegen haar aan te dansen. Hij trok haar jas uit en greep naar de borsten van het 21-jarige meisje. Daarbij liet hij zijn broek zakken tot op zijn knieën.

Een getuige kwam tussenbeide en ging met het verbouwereerde meisje naar een post van het Rode Kruis. Daar werd de politie verwittigd. Op basis van een persoonsbeschrijving kon die de verdachte klissen.Tijdens zijn verhoor beweerde P. dat hij het meisje enkel geholpen had bij het uitdoen van haar jas.

De Roemeen werd in het voorjaar van 2020 voor de rechtbank gedaagd, maar kwam niet opdagen voor zijn proces. Hij kreeg toen bij verstek tien maanden effectieve celstraf. Halfweg augustus werd hij opgepakt op de luchthaven van Charleroi waarna hij vanuit de gevangenis verzet aantekende tegen zijn veroordeling.

Tijdens het nieuwe proces stelde de verdediging dat B. zwaar gedronken had toen hij naar het slachtoffer begon te kijken. “Hij dacht verkeerdelijk dat ze ook interesse had in hem”, pleitte meester Alexander Van Heeschvelde. “Hij heeft haar inderdaad betast en dat spijt hem erg.” De verdediging stuurde met succes aan op een celstraf met uitstel. B. is wel voor vijf jaar zijn burgerrechten kwijt. (AFr)